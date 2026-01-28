Néhol havazás lehet, többfelé ónos esőre figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;ónos eső;

2026-01-28 06:48:00 CET

Szerdán 4 és 10 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Átmeneti nyugalmat követően szerdán újabb front, illetve annak felhőzete és csapadékzónája érkezik fölénk – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Reggelre a középső országrészben is mindenhol megnövekszik a felhőzet, napközben így erősen felhős vagy borult lesz az ég, és északkeleten tartósan ködös maradhat az idő. Egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső, de az Északi-középhegység térségében havazásra és vegyes halmazállapotú csapadékra, átmeneti ónos esőre is számítani lehet. Borsod térségében és az Északi-középhegység hegyvidéki tájain néhány ceniméter friss hó hullhat. Estétől délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, melyből már északkeleten is túlnyomóan eső várható. Néhol megélénkülhet a délies, majd a keleties irányba forduló szél.

Pest és Bács-Kiskun megyére az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

A hőmérséklet csúcsértéke 4 és 10 fok között várható, de az ország északkeleti harmadán, valamint az északnyugati határvidéken ennél több fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Késő este 0 és +7 fok közötti értékek valószínűek.