Gulyás Gergely meglátta a brüsszeli szuperhatalmat

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-29 12:01:00 CET

A Mandiner Manfred Weber azon javaslatáról kérdezett, hogy az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki posztját vonják össze. Gulyás Gergely szerint ez egy kísérlet egy brüsszeli szuperhatalom létrehozására. Ez nem volna kívánatos, a szerződések betartása és a józan ész szelleme visszatérne.

A tárcavezető óvatos lenne abban, hogy eljöhet-e a nagykövetek utasítása, de a párbeszédet fenn kell tartani.