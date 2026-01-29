Manfred Weber összevonná az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztját, hogy az EU-nak legyen végre egy mérvadó hangja is

Európai Unió;Európai Bizottság;Európai Tanács;reformjavaslat;Manfred Weber;

2026-01-29 05:15:00 CET

Az Európai Néppárt vezetője a bejelentés után nem akart válaszolni, hogy ő maga pályázna-e a tisztségre.

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjának az összevonásával hozna létre egy globális szinten is valóban mérvadó EU-s politikai tisztséget Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke – számolt be a Politico.

A német politikus szerint erre azért lenne szükség, hogy az Európai Unió egyetlen hangon tudjon megszólalni, vagyis határozottabban tudjon fellépni a globális színtéren. Manfred Weber úgy látja, az EU vezetői struktúrájának ilyen módon történő reformja még csak nem is igényelné a blokk szerződéseinek módosítását, egyszerűen azt jelentené, hogy egy személy kapja meg mindkét pozíciót. Elmondása szerint a következő, 2029-es európai parlamenti választás után erre már sor is kerülhetne. – Akadályozva vagyunk, szóhoz sem jutunk, hangtalanok vagyunk, nincs megszólalásunk a globális színpadon, és ennek véget kell vetni. A mostani geopolitikai bizonytalanságban, amikor Donald Trump amerikai adminisztrációja a feje tetejére állította a világrendet, a hatalom ilyen mértékű széttagoltsága nem megfelelő - állapította meg az EPP elnöke.

Mint ismert, az EU kvázi-végrehajtó hatalma jelenleg az Európai Bizottság, amelynek élén Ursula von der Leyen áll. Ő rendelkezik a kereskedelem, a mezőgazdaság, az egységes piac és más belpolitikai területek felett. A külügyekért Antóni Costa, az Európai Tanács elnöke és Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő felel, de mindketten közvetlenül az uniós tagállamoknak jelentenek.

A Politico meg is kérdezte Manfred Weber, hogy ő például indulna-e egy ilyen Európa elnöke-posztért, de erre a német politikus nem válaszolt, pontosabban, kerek perec közölte, hogy nem kíván válaszolni erre a kérdésre. Később hozzátette, hogy e kérdések jövője a pártstruktúrák és Európa polgárainak kezében van. A portál felidézi, hogy Manfred Weber korábban, 2019-ben már megpróbálkozott az Európai Bizottság elnöki posztjának megszerzésével, de nem járt sikerrel és Ursula von der Leyen lett a befutó helyette.

Az Európai Néppárt elnöke azt is ismét felvetette, hogy az uniós tagállamoknak a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben minősített többségi szavazásra kellene áttérniük az egyhangú szavazás helyett - mint ismert, a tagállami vétóval leginkább Orbán Viktor szokta megbénítani az EU működését.