Gulyás Gergely: Nem tudjuk, hogy ez azelőtt történt, hogy Kaja Kallas ivott vagy azután

kormányinfó;

2026-01-29 11:59:00 CET

Mi az Orbán-kormány reakciója arra, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet? – tette fel a kérdést a TV2. Gulyás Gergely a válaszát azzal kezdte, a magyar-ukrán viszonyban sok számtalan probléma van, köztük a kárpátaljai magyarság jogfosztásai, a közösségi jogok helyreállításának elmaradása. A miniszter szerint Ukrajna az elmúlt hetekben egy olyan helyzetet próbált előállítani, hogy olyasmivel vádolták az Orbán-kormányt, amit nem tett. Ukrajnának hálásnak kéne lennie, hiszen vezetékes áramellátásnak nagy részét Magyarországon keresztül biztosítjuk, a magyar történelem legnagyobb humanitárius segítségnyújtását hajtottuk végre a háború kitörését követően, az ukrán menekülteket is befogadjuk. Gulyás szerint azzal van gondjuk, hogy az Orbán-kormány nem akar több ezermilliárd forintot Ukrajnának folyósítani egy olyan háború meghosszabbítására, ami nem nyerhető meg. Azzal, hogy berendelik a nagykövetet, és az ukrán elnök a diplomáciában példátlan nyilatkozatokat tesz, nem fognak változtatni a kormány álláspontján – jelezte.

Arra a kérdésre, hogy Kaja Kallas burkoltan arról beszélt, hogy el kellene venni Magyarország vétójogát, Gulyás Gergely így felelt:

Nem tudjuk, hogy ez azelőtt történt, hogy Kaja Kallas ivott vagy azután.

A nemzeti petíciót postán lehet majd visszaküldeni március végéig, de a részletekről az illetékes államtitkár fog tájékoztatást adni.