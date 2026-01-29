Kutyaszart tettek a postaládába, amelyet Németh Balázs tett ki, hogy ötleteket gyűjtsön

„Kutyaürülékkel rakták tele azt a piros postaládát, amelyben az Észak-Pesten élők fejlesztési ötleteit gyűjtjük” – közölte Németh Balázs, a parlamenti Fidesz-frakció szóvivője a Facebook-oldalán.
A kormánypártok észak-pesti képviselőjelöltje videóban számolt be arról, hogy kutyaürülékkel kenték össze azt a piros postaládát, amit elmondása alapján azért raktak ki Újpalota főterére néhány napja, hogy megkérdezzék a helyieket, szerintük mit érdemes fejleszteni a városnak ezen részén.
Németh Balázs ezután gumikesztyűt húzott, hogy letakarítsa az ürüléket a postaládáról. A videóban egyébként azt állította, hogy a tiszások állnak az akció mögött, akiket „gyűlöletkeltő, barbár vadállatoknak” nevezett, noha erre az ég világon semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott.Németh Balázst indítja a Fidesz Budapest 13. számú választókerületében
December elején derült ki, hogy Németh Balázst indítja a Fidesz Budapest 13. számú választókerületében. A bejelentés nem volt meglepetés, hiszen Németh több hónapja aktív a XV. kerületben. Nemrég például azzal riogatta a lakosokat, hogy a kerületben van a főváros Ukrajna felől legkönnyebben megközelíthető része.
A Fidesz politikusa emellett azzal is felhívta magára a figyelmet az utóbbi időben, hogy egy lakótelepen bolyongva „aggódott” a kiszivárgott tiszás adatok miatt, amielyeket ő is felhasznált, hogy odataláljon. Németh 2022 augusztusáig volt a kormánypropaganda zászlóshajójaként működő M1 híradósa, korábban kapott elmarasztalást a Médiatanácstól, ugyanakkor a közmédiától díjat is bezsebelt.Összeomlott a nézettség, nem sokan kíváncsiak a fideszes Harcosok órájára