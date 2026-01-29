Irodát nyitott a Terrorelhárítási Központ a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságban

Terrorelhárítási Központ;Hajdú János;Boszniai Szerb Köztársaság;Banja Luka;

2026-01-29 14:06:00 CET

A hivatalos magyarázat szerint a terrorizmus elleni küzdelem részeként van erre szükség.

Szerdán megnyílt a Terrorelhárítási Központ (TEK) irodája a osznia-hercegovinai Szerb Köztársaság belügyminisztériumának kiképzőközpontjában, a Banja Lukához közeli Zalužaniban - adta hírül a Klix bosnyák hírportál.

Az iroda megnyitásán jelen volt Željko Budimir, Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) belügyminisztere, valamint a TEK főigazgatója, Hajdu János is. A tárcavezető elmondása szerint az iroda célja az információcsere elősegítése, valamint a képzési együttműködés, amivel hozzájárulhatnak a terrorizmus elleni küzdelemhez. „A terrorizmus ellen csak információcserével lehet hatékonyan fellépni, ami nem csak a megelőzés szempontjából fontos, de akkor is, amikor szükség van a speciális terrorelhárító egységek bevetésére” - mondta Budimir.

Az új központ létrehozása egy korábban aláírt együttműködési megállapodás része, amely az országrész belügyminisztériuma és a TEK közti rendőri együttműködést célozza. A TEK főigazgatója, Orbán Viktor egykori testőre azt mondta, a terrorizmus a radikalizálódás legszélsőségesebb megnyilvánulása. „Ahhoz, hogy a bűnüldöző szervek, különösen a terrorelhárítással foglalkozó szolgálatok megfelelően tudjanak reagálni a terrorizmus jelentette kihívásokra, nem elegendő az általános együttműködés. Szükséges a különböző megközelítések és tapasztalatok cseréje, a szakterületek kölcsönös megismerése, valamint a közös szakmai érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatása” - fogalmazott Hajdu János.

A TEK nem váratlanul tűnt fel Banja Lukában. Mint korábban a VSquare nyomán mi is hírt adtunk róla, 2025 tavaszán négy operatív és egy felderítőegységet, mintegy hetven embert küldött a városba, hogy megakadályozza a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság akkori elnöke, Milorad Dodik letartóztatását, egyúttal kimenekítse a politikust az országból. Erről nem más, mint a Trump-adminisztráció beszélte le az Orbán-kormányt, mondván, a TEK-et kizárják a szervezetet az összes nemzetközi együttműködésből, ha végrehajtja az akciót. Az akciót egy közös gyakorlattal és kiképzéssel magyarázták, ez azonban csak álca volt. A TEK tagadta, hogy a kommandósai Milorad Dodik kiszabadítására érkeztek volna Banja Lukába.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök régi szövetségese annak a bukott Milorad Dodik volt bosznia-hercegovinai szerb elnöknek, akit egy év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották, mert volt hajlandó figyelembe venni Christian Schmidtnek, a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit, és aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.