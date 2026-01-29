Kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Dunaújváros;korrupciógyanú;Demokratikus Koalíció;Mezei Zsolt;

2026-01-29 14:11:00 CET

Először csak félmilliót kért havonta, de az összeg később a tízszeresére nőtt.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki ma gyanúsítottként az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét - közölte egy, lapunknak is elküldött tájékoztatásában a Központi Nyomozó Főügyészség.

A gyanúsítottat nem nevezik meg, de egyértelműen Mezei Zsoltról, Dunaújváros alpolgármesteréről van szó. Mint korábban mi is hírt adtunk, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusánál csütörtök reggel rendőrök jelentek meg, házkutatást tartottak, majd bevitték a férfit.

A vádhatóság azt közölte, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosságmentesítését. A vállalkozási díj éves szinten nettó 50 millió forint volt. A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a munkálatokat végző cég vezetőjével, hogy szeretné, ha az általa képviselt gazdasági társaság részt venne a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi félmillió forint megfizetését kérte. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett.

Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított. A nyomozó ügyészség a mai napon kutatást végzett az alpolgármester lakóhelyén és az önkormányzatnál lévő munkahelyén, majd őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

A Központi Nyomozó Főügyészség jelezte, hogy a büntetőeljárás érdekében más információ nem adható az ügyről.