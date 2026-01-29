Nemet mondott a Bosnyák téri irodaház NER-es tulajdonosának a zuglói képviselő-testület

Zugló;Balázs Attila;Rózsa András;

2026-01-29 15:16:00 CET

Ennek értelmében csak a korábban meghatározott, legalább 2,95 milliárd forintos pénzbeli kompenzáció mellett tárgyalni tovább.

„Javaslatomra elutasította a zuglói képviselő-testület a Bayer Construct tulajdonosának a Bosnyák téri beruházás kompenzációjára tett másfél milliárd forintos ajánlatát” - közölte egy csütörtöki bejegyzésében Budapest XIV. kerületének momentumos polgármestere.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Bosnyák tér mögötti irodaházakat fejlesztő ZVK Development Kft. a korábban felajánlott 2,9 milliárd helyett most 1,5 milliárd forintot fizetne az önkormányzatnak 30 napon belül, arra hivatkozva, hogy időközben 1,3 milliárd forintot fordított 13 kerületi iskola udvarának felújítására, adományként. Az ajánlat másik eleme egy új szakrendelő teljes körű megvalósítása, beleértve a tervezést, engedélyeztetést és kivitelezést is. Ezt azonban csak akkor vállalnák, ha az önkormányzat előzetesen, térítésmentesen átadna egy, az Örs vezér téren található, jelenleg közösségi közlekedési célokat szolgáló önkormányzati telket Balázs Attila cégének.

Rózsa András szerint az erről szóló előterjesztést csütörtökön csak a fideszes képviselők támogatták. A testület egy nem és két tartózkodás mellett azt az alternatív indítványt fogadta el, amely a tárgyalások folytatását támogatja, de a pénzbeli kompenzáció alsó határát a korábbi 2,95 milliárd forintban rögzíti. A polgármester emlékeztetett: Balázs Attila levelében szerepelt „egy furcsa koncepció” egy új szakrendelő építésére, amelyért cserébe az Örs vezér terén található szakrendelő, illetve a buszforduló telkét kérné, hogy azokra lakóházakat építsen. A reakciókból ítélve leginkább ez háborította fel a helyieket, azonban az ülésen mindenkit megnyugtatott, hogy erről a tervről nem szavaznak, mert az törvénytelen lenne.

Egyúttal hangsúlyozta: nem lehet összekötni a Bosnyák projektet azzal, amit Balázs Attila az Örs vezér terére vizionál. Rózsa András nyomatékosította: nem szeretne semmiféle fejlesztésről beszélni sem az Örs vezér terén, sem máshol addig, amíg nem zárjuk le korrekt, tisztességes módon a Bosnyák téri fejlesztéssel kapcsolatos ügyeket. Jelezte: egy ilyen nagyságrendű fejlesztés nem valósulhat meg lakossági egyeztetés nélkül. A felajánlott összeget méltánytalanul alacsonynak tartja, Balázs Attila által hivatkozott iskolaudvar-felújítások nem számolhatók el a kompenzáció részeként, mivel ezeket a munkálatokat a fideszes Borbély Ádám kampányát segítve, adományként végezték el.

„Az ülésen természetesen felmerült a peres eljárás is, amelyről elmondtam: a jogi eljárások előkészítése folyamatban van, azokat nem késlelteti a tárgyalások folytatása. Jelenleg a beruházó elleni per előkészítése mellett vizsgáljuk azt is, hogy miként vonhatjuk be ebbe a folyamatba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, amely az állam nevében megvásárolta az épületeket, így meggyőződésünk szerint helyt kell állnia a beruházás okozta károkért is” - zárta posztját Rózsa András.