Alkut kötne a NER-es kavicskirály, ad 1,5 milliárdot, épít egy szakrendelőt, de két telket és hallgatást kér Zuglótól

Zugló;Balázs Attila;ingatlanfejlesztés;Bosnyák tér; NER;Rózsa András;kavicskirály;ZVK Development Kft.;

2026-01-27 05:45:00 CET

A XV. kerületi önkormányzat által megkötött, nagy vihart kavart alkuhoz hasonló útra terelné Zuglót Balázs Attila, a NER kedvelt ingatlanfejlesztője és bányatulajdonosa.

A még Horváth Csaba (MSZP) polgármestersége idején 2023-ban ajánlott, de a képviselő testület által akkor el nem fogadott 2,9 milliárd helyett most 1,5 milliárd forintot fizetne a Bosnyák tér mögötti irodaházakat felépítő ZVK Development Kft. az önkormányzatnak a megállapodástól számított 30 napon belül. Indoklásuk szerint azért kevesebbet, mert időközben 1,3 milliárd forintot költöttek 13 kerületi iskola udvarának felújítására. (Ezt senki nem kérte, hivatalosan adományként végezték.)

Az ajánlat második része egy új szakrendelő megépítése „figyelemmel az önkormányzat igényére és az ingatlanfejlesztői szempontokra”. „Átfogóan nézve” úgy tudnák szakmailag és üzleti értelemben elvállalni az új szakrendelő teljes körű megvalósítását – beleértve a tervezést, engedélyeztetést és kivitelezést –, ha az önkormányzat előbb ingyen átadna Balázs Attila cégének egy Örs vezér téri önkormányzati tulajdonú területet, amely jelenleg közösségi közlekedési funkciókat lát el.

A zuglói polgármesternek, Rózsa Andrásnak küldött levélből kiderül, hogy Balázs Attiláék először a buszmegállók helyére építenének egy lakóházat, amelynek alsó szintjein alakítanák ki a szakrendelőt, tehát

az egészségügyi intézményt közvetlenül a nagy forgalmú Kerepesi és Nagy Lajos Király útja torkolatába telepítenék.

Amikor ez az épület elkészül és átköltözik a szakrendelő, akkor az önkormányzatnak át kellene adnia a jelenlegi szakrendelő ingatlanát, amelynek helyére szintén lakóházat építene a cég. Ennek a két lakóprojektnek az „üzleti eredménye biztosítaná a szakrendelő létesítésének fedezetét”. Végezetül némi időprést is bevet Balázs Attila, felhívta a figyelmet, hogy idén év elején befejezik a Bosnyák téri beruházást és levonulnak a területről, így addig van reális esély az együttműködésre.

- Az ajánlat a két fél között fennálló viszony peren kívüli rendezésére tett javaslatként értékelhető, így kell mérlegelni

– hívja fel a figyelmet Rózsa András, aki szerint a szakrendelőre vonatkozó beruházási javaslatról szóló döntés előtt az önkormányzatnak előbb azt kell eldöntenie, hogy a kérdést a meglévő szakrendelő rekonstrukciójával vagy új építésével oldja meg. Ha az utóbbit választják, akkor következik annak eldöntése, hogy melyik helyszínen építenék fel. Rózsa András a Népszavának korábban azt mondta, beperlik a Tiborcz-barát vállalkozó cégét, ha nem sikerül aláíratni a településrendezési szerződést a 6,7 hektáron új negyedet építő céggel.

A Bosnyák tér mögötti – állam által 244 milliárdért felvásárolt – üzletekkel és lakásokkal megspékelt irodakomplexum beruházója gyakorlatilag a projekt indulása óta vitatja a kerülettel kötött előzetes megállapodásban foglaltakat. Horváth Csaba polgármestersége idején nem sikerült pontot tenni az ügy végére. (Horváth Csaba azóta meghatározatlan minőségben tárgyal a ZVK nevében önkormányzatokkal.) A 2024-ben megválasztott új polgármester, a momentumos Rózsa András új tárgyalásokat kezdeményezett, a kerületnek ugyanis nagy szüksége lenne saját fejlesztéseihez a ZVK által korábban kompenzációként ígért milliárdokra. Bár a projektet a kerület tiltakozása ellenére befejezték és az illetékes kormányhivatalok szolgaian adogatják ki a különféle engedélyeket, a rendezetlen jogi helyzet Balázs Attilának is kényelmetlen lehet. Legutóbb a tulajdonjoggal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatot kérték, de nem kapták meg.

Tavaly májusban a kerület határozatban erősítette meg, hogy a beruházást nem támogatják, mert az túlterjeszkedik a helyi építési szabályzat és további helyi rendeletek keretein, a telekértékesítés pályázati feltételein, a telekeladási szerződésen, követeléseikről nem mondanak le, sőt további közlekedési fejlesztéseket várnak a beruházótól. Balázs Attila kivárt néhány ütemet, azután novemberben elküldte ajánlatát Rózsa Andrásnak, aki először sürgősséggel beterjesztette azt a decemberi testületi ülésre, majd továbbgondolásra hivatkozva visszavonta.

A javaslat most újra napirendre került, csütörtökön tárgyalják a képviselők.

Beépítenék a buszpályaudvart

A kormány kedvenc beruházó által beépíteni szándékozott – az Ikea és a Sugár épülete előtti - terület jelenleg a BKK buszpályaudvaraként működik, ahonnan tucatnyi troli és busz indul (80,81, 82, 82A, 45, 131, 131, 174, 144, 31, 44, 244). Az érintett megállóhelyekről csaknem 850 darab járata indul és hozzávetőleg 32 ezer fel- és leszállás történik egy átlagos munkanapon – derül ki a BKK Népszava kérésére megküldött friss összesítéséből. A BKV-tól kapott tájékoztatás szerint az érintett buszvégállomáson a tartózkodó épület alatti, körülbelül 50 négyzetméter közterületet egy 2028 végig érvényes szerződés alapján használják díjmentesen, míg a terület többi részén történő üzemeltetés jogalapját az adott területre elfogadott kezelői (TKÜ-tervek) adják, amelyeket a Budapest Közút tart nyilván. A BKV Zrt. folyamatosan egyeztet a kerülettel az önkormányzati tulajdonú területen lévő autóbusz-végállomás helyzetének rendezéséről. Erre külön munkacsoport alakult az önkormányzatnál.

Panasz az Orbán-kormány ellen

Alkotmányjogi panaszt nyújt be a XV. kerületi önkormányzat amiatt, hogy a „Szilas Liget lakóparkra” vonatkozó kiemelő rendelettel jelentősen felülírta a kormány a helyi építési szabályzatát és ugyanazon lendülettel decemberi ülésén megfosztotta Cserdiné Németh Angéla DK-s polgármestert, hogy az ügyben pénzügyi, vagyoni, jogi vagy egyéb kötelezettségvállalással járó döntést hozzon vagy nyilatkozatot tegyen. A testület azután határozott így, hogy a november végi viharos testületi ülésen a Fidesz és a DK együttesen megszavazta a megállapodást (a Momentum válaszul kilépett a helyi ellenzéki koalícióból), amelyben 1,7 milliárd forint és egy 6 csoportos bölcsőde építése fejében hozzájárul, hogy Balázs Attila 3847 lakást zsúfoljon nyolc darab 9-12-18 emeletes betontoronyba, semmiféle valós választ nem adva a beruházás miatt várható közlekedési és egyéb anomáliákra.