Elkészült a felmérés, a fideszes nyugdíjasok fele is részben politikai szlogennek tekinti a 14. havi nyugdíjat

2026-01-29 14:31:00 CET

A 60 éven felüliek mindössze 12 százaléka érzi úgy, hogy valódi segítség lesz az intézkedés a legszegényebb nyugdíjasoknak.

A 60 éven felüliek 60 százaléka szerint a 14. havi nyugdíj csak egy politikai szlogen, és mindössze 12 százalékuk érzi úgy, hogy valódi segítség lesz a pluszpénz a rosszul élő nyugdíjasoknak – derül ki a Republikon kutatásából, amit az intézet csütörtöki konferenciáján mutattak be – írja a HVG.

A felmérés szerint még a Fideszre szavazó nyugdíjasok majdnem fele (46 százalék) is úgy gondolja, hogy az Orbán-kormány által beígért 14. havi nyugdíj ugyanannyira politikai szlogen, mint amennyire valódi segítség.

A lap tudósítása szerint Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament az eseményen felidézte: 1997-ig a keresetekkel arányosan számolták ki a nyugdíjak változását, most viszont szó sincs arról, hogy ezt visszahozzák. Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja pedig arról beszélt, hogy a nyugdíjrendszer visszaállamosítása hiba volt, de már túl késő lenne ezt visszacsinálni 15 év után, a következő egy-két évtizedben biztosan nem lehet rajta változtatni.

Simonovits András, matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár a panelbeszélgetésen elmondta, meglepte a kutatás eredménye, miszerint a népesség ekkora része átlátja, hogy a 14. havi nyugdíj nem jó intézkedés. Egyrészt mert azt üzeni, hogy a miniszterelnök személyes adománya, másrészt pedig mert tovább növeli a különbségeket a magas és az alacsony nyugdíjak között – mutatott rá.

Ami a nyugdíjkorhatárt illeti, a szakértők egyetértettek abban, hogy annak emelése politikai öngyilkosság volna. Hegyesiné Orsós Éva szociálpolitikai szakértő, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnöke úgy véli, a rugalmas nyugdíjkorhatár az igazán a fontos, lévén sokan idős korban is vidáman dolgoznak, másoknak pedig már 60-65 év között szó szerint életmentő volna, ha nyugdíjba mehetnének.

Simonovits András azt mondta, okos gondolatnak tartja a Tisza Párt ígéretét a 120 ezer forintos minimálnyugdíjról, de szerinte túl szűk keretet szabott meg az ellenzéki párt, amikor a 120-140 ezer forint közötti szintre ígér lépcsőzetes emelést, szerinte 160 ezer forintig is el lehetne menni úgy, hogy azt a költségvetés is elbírja. A Tisza nyugdíjas Szép-kártya ígéretét viszont végiggondolatlannak tartja. Magyar Péterék azt is ígérték, hogy a mostani 63 ezer idősotthoni férőhelyet 20 ezerrel megemelik.