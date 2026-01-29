Hét szúrás érte a Pacsán meggyilkolt német férfit, elszámolási vita állhat a háttérben

elfogás;emberölés;elszámolási vita;Pacsa;

2026-01-29 17:06:00 CET

Felesége továbbra is lélegeztetőgépen van.

Elszámolási vita vezethetett ahhoz a gyilkossághoz, amely szerdán a déli órákban történt a Zala vármegyei Pacsa településen - tudta meg a 24.hu.

A támadással gyanúsított 62 éves W. M. Willi részt vett egy Németországból származó művész házaspár ingatlanának felújításában, és feltételezhetően pénzügyi jellegű nézeteltérés miatt támadt rájuk késsel. A rendőrség szerdán a kora délutáni órákban kapott bejelentést arról, hogy Pacsán megszúrtak egy Magyarországon élő német házaspárt.

A 66 éves férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét vesztette, míg 70 éves feleségét életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 24.hu értesülései szerint a gyilkossággal gyanúsított 62 éves férfi a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származik. A Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság szóvivője a portál érdeklődésére azt mondta, a férfit hét késszúrás érte. Sznopek Veronika közlése szerint a férj szívét és gyomrát érték a szúrások, az asszony a máján és a tüdején szerzett sérüléseket. Őt megműtötték, jelenleg is életveszélyes az állapota, és lélegeztetőgépen van.

A rendőrség egy csütörtöki tájékoztatásában közölte, hogy a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói több emberen előre kitervelten elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett miatt hallgatták ki a 62 éves német férfit. A gyanúsított nem ismerte be a bűncselekményt, tagadta tettét. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozók egyébként szerda este, Somogy vármegyében csaptak le a feltételezett elkövetőre, akinek házában két lőfegyvert és lőszereket is találtak, amelyek tartásához nem volt engedélye. Autójában a Pacsán használt kést is megtalálták.