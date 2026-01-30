Túl sok a részeg vendég, Budapest újra nekifut a bulihajók betiltásának

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;kikötők;

2026-01-30 09:30:00 CET

Egy furcsán alakuló szavazásban a Fidesz és a Tisza együtt hagyta jóvá a Demokratikus Koalíció javaslatát a bulihajók kitiltásáról a Margit híd és az Árpád híd közötti területen.

Sok éve borzolják az újlipótvárosiak kedélyét a rakpart mellől induló és oda visszaérkező bulihajók, amelyekről a korlátlan italfogyasztás után letántorgók közvécének használják a Szent István parkot és környékét, hangoskodnak, szeméttel borítják be a parkot, a kutyafuttatót, a környező utcákat.

- Különösen három hajóraszterben, az O és a 42-es dokknál kikötő úgynevezett „prosecco-hajók” közönsége hergeli a helyieket, akik a 75 perces hajóút alatt korlátlanul ihatják a sört és a pezsgőt, ami erőteljes nyomot hagy a viselkedésükön. Ráadásul naponta két-három járat is indul, ami napi több száz ittas turistát jelent, de ünnepnapok idején, hétvégenként akár napi 1300 ember is megfordul a Margit – Árpád híd közötti pesti rakpart-szakaszon. A XIII. kerületi közterület-felügyelet mérései szerint heti 5-7 ezer szórakozni vágyó jön ide, akik ráadásul jelentős taxi- és buszforgalmat generálnak.

A kerületnek és a városnak semmi haszna ezekből, hiszen a fogyasztás a hajón történik, így nekik csak a takarítás és a rendbontás jut

– magyarázza Keszthelyi Dorottya (DK) fővárosi képviselő a Népszavának.

A fővárosban és a kerületben is képviselőként dolgozó Keszthelyi Dorottya a Fővárosi Közgyűlés januári ülésére benyújtott előterjesztésében első körben arra tett javaslatot, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza az érintett raszterekre kiadott közterület használati engedélyt, illetve bontsa fel az erről szóló szerződéseket. Ez a BKK-n kívül két hajós társaságot érintene. A drasztikus lépést azzal indokolta, hogy a főváros korábbi intézkedései nem vezettek eredményre, az áldatlan állapotok mind a mai napig fennmaradtak.

Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. - A közterület-használati engedélyek kiadása közhatalmi tevékenység, ezek visszavonásához külön hatósági eljárást kell lefolytatni a vonatkozó törvényi és rendeleti követelmények szerint – hívta fel a figyelmet Számadó Tamás főjegyző, aki szerint az előterjesztésen szereplő okok egyike sem alkalmas a felmondásra, így az engedélyek visszavonására a képviselő indoklása alapján nincs törvényes lehetőség. A főjegyző arra sem látott módot, hogy az érintett XIII. kerületet később bevonják az engedélyek kiadásába.

Az érintett Újlipótvárost is magában foglaló 5-ös választókerületben induló Keszthelyi Dorottyát már a javaslat tárgyalása előtt megkereste az egyik érintett hajós cég, sőt a BKV is, amely saját dokkját adja bérbe a területen. Mindezen visszajelzések alapján

jelentősen puhított a javaslatát és egy módosítót nyújtott be, amelyben már csak annyit kért, hogy a főpolgármester vizsgálja meg, hogy az érintett rasztereket használó cégek betartják-e a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeiket.

Az előterjesztést hatósági ügyként zárt ülésen tárgyalták. A Népszava információi szerint a vitában a Sziget fesztivál közterület-használati ügyét hozták fel példaként, de ott előre tudható volt, hogy a Gerendai Károlyék nem perelnek, hiszen ők akartak kilépni a szerződésből. A hajóstársaságoknak viszont eszük ágában sincs a felmondás. A helyzetet bonyolította, hogy a Tisza előző fővárosi frakcióvezetőjének Ordas Eszternek az érintettsége miatt a Tisza kínos helyzetbe került. (Egyszerre volt fővárosi képviselő és egy hajóstársaság jogtanácsosa. Tavaly lemondott mandátumáról.)

Mindezek után meglehetősen furcsán alakult a szavazás. A puhább verziót tartalmazó módosítót nem szavazta meg sem a Tisza, sem a Fidesz, így az nem is ment át, viszont az eredeti erősebb változatot támogatta a két legnagyobb fővárosi frakció, így az megszerezte a többséget.

- Ez nem jelenti a szerződések azonnali felmondását – szögezi le Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Mint mondja:

ahhoz, hogy a szerződéseket jogszerűen felmondhassa a főváros, az előterjesztésben említett utasokat érintő szóbeli figyelmeztetés nem elég.

A kerületben aktív zajfelügyelet működik, ha van elmarasztaló zajhatósági határozat, akkor az jogalapot teremthet a felmondáshoz. A döntést azonban a Fővárosi Közgyűlésnek kell meghoznia. Az érintett hajóstársaságoknak egyébként 2026 végéig hatályos a szerződésük.

- A közgyűlés tagjai egyértelmű jelzést adtak: megálljt parancsolnak a belvárosi bulinegyed terjeszkedésének, élnek szabályozási lehetőségeikkel és változtatni akarnak azon a képen, hogy Budapest, mint turisztikai célpont, kizárólag az olcsó lerészegedésről szóljon. Ez az üzleti modell nem kívánatos a legsűrűbben lakott belváros közvetlen közelébe – vélekedik Keszthelyi.