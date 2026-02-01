Karlendítés, NATO-csúcs, kemény fenyegetések – Kezd kitörni a nyílt politikai háború Petr Pavel cseh elnök és a Babiš-kormány között

Csehország;autósok;cseh elnök;Andrej Babis;Petr Pavel;

2026-02-01 18:15:00 CET

Egyre feszültebb a viszony Csehországban a kormány és az államfő között egy miniszterjelölt miatt. A feszültség valószínűleg csak elhúzódó konfliktus kezdete.

Prágában egyre súlyosabb válság alakul ki Petr Pavel elnök és az Andrej Babiš vezette prágai kormányzat között. A helyzet január végére nyílt háborúvá fajult kettejük között, miután az elnök rendkívüli sajtótájékoztatón vádolta meg zsarolással a külügyi tárca vezetőjét.

A válság közvetlen kiváltó oka Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnökének kinevezése körüli vita. A párt – amely Andrej Babiš kormányának legkisebb, de nélkülözhetetlen koalíciós partnere – ragaszkodik hozzá, hogy Tureket környezetvédelmi miniszternek nevezze ki a köztársasági elnök.

Petr Pavel azonban határozottan elutasítja a kinevezést. Az államfő döntése mögött Filip Turek múltja áll: a politikusról korábban olyan fotók kerültek elő, amelyeken náci tisztelgést mutat be, Facebook-bejegyzései pedig rasszista, homofób és nőgyűlölő megnyilvánulásoktól hemzsegnek. Míg az Autósokat vezető Petr Macinka szerint Turek „feddhetetlen” és kulcsszerepe volt a választási győzelemben, Pavel meggyőződése, hogy a politikus méltatlan a miniszteri tisztségre, és kinevezése rontaná Csehország nemzetközi megítélését.

A két fél közötti vita már azóta zajlik, hogy decemberben Babiš bemutatta a kormánylistát az államfőnek, aki már akkor jelezte: Turek (akkor még) külügyminiszteri kinevezéséről szó sem lehet. Maga Babiš sem nagyon akarta feszíteni a húrt az elnökkel, kompromisszumra kérte a koalíciós partnert. Az Autósok ezért előterjesztették: nem a cseh diplomácia élére, hanem környezetvédelmi tárcavezetőnek szánják a párt tiszteletbeli elnökét, maga Petr Macinka pedig ez utóbbi minisztérium helyett a külügyet választja.

Azóta nem is történt előrelépés az ügyben. A belpolitikai válság akkor robbant ki, amikor Petr Macinka éjszaka SMS-üzenetekben kezdte el fenyegetni az elnök tanácsadóját, Petr Kolářt. Ezekben az Autósok vezetője ultimátumot adott: ha Pavel nem nevezi ki Tureket e hét szerdáig, a miniszter „minden hidat feléget”, és olyan politikai háborút indít, amely példaként kerül majd be a tankönyvekbe.

A legmegdöbbentőbb elem azonban Ukrajna kérdése volt. Macinka azzal fenyegetőzött, hogy bosszúból blokkolni fogja az Ukrajnának szánt L-159-es vadászgépek átadását, amelynek Pavel elkötelezett támogatója. Az elnök a fenyegetéseket a biztonsági szervek elé utalta, kijelentve: „Engem nem lehet megzsarolni.”

A kormány nem maradt adós a válasszal. Petr Macinka bejelentette, leállítják a nagyköveti kinevezéseket. Még az előző kormány terjesztett elő az államfőnek több külügyi külképviselet vezetőjének kinevezését. Ezeket az államfő ellenjegyezte, a végrehajtását azonban blokkolja a mostani kabinet. Olyan kulcsfontosságú állomáshelyek maradhatnak külképviselet-vezető nélkül vagy kerülhetnek bizonytalan státuszba, mint Washington, Róma vagy az ENSZ-missziók. A kormány azzal érvel, az előző vezetés „arrogáns” módon, velük való egyeztetés nélkül nevezte ki ezeket a diplomatákat, ezért minden posztra új pályázatot írnak ki, hogy a küldöttek az új kormány prioritásait képviseljék.

Andrej Babiš két tűz közé került. Egyrészt próbál mérsékelten fogalmazni, „szerencsétlennek” nevezve Petr Macinka stílusát, másrészt nem engedheti el az Autósok kezét. A miniszterelnöknek szüksége van a koalíciós partnerek támogatására, különösen a mentelmi jogáról szóló szavazások és a folyamatban lévő, uniós forrásokkal való visszaélés miatti eljárások árnyékában.

A helyzetet tovább nehezíti a közelgő törökországi NATO-csúcs. Petr Macinka már Mark Rutte főtitkárnál is próbált árulkodni tenni az elnökre, azt sugallva, hogy Pavel alkalmatlan az ország képviseletére, és helyette Andrej Babišnak kellene részt vennie a csúcstalálkozón.