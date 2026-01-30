Borzalom és pokol Szudánban

népirtás;Szudán;polgárháború;

2026-01-30 19:40:00 CET

Merényletsorozattal válaszolt a szudáni félkatonai szervezet a hadsereg hét eleji áttörésére. A háború, éhínség és nyomor sújtotta ország nemzetközi segítségre vár.

Több tucat halálos áldozatot követelt a Gyorstámogató Erők (RSF) elnevezésű félkatonai szervezet szerdai dróntámadás sorozata a háború sújtotta Szudán Dél-Kordofán államának egyik kulcsfontosságú városában, Dillingben. A Sudan Tribune helyi lap jelentése szerint a város több pontját, köztük a szudáni hadsereg 54. dandárjának főhadiszállását és a központi piacot is öngyilkos drónok csapása érte. A milícia dróntámadása válasz volt arra, hogy kedden a szudáni hadsereg véget vetett az RSF ostromának a stratégiai fontosságú városban.

A szudáni hadsereg (SAF) kedden jelentette be, hogy megtörték Dilling közel két évig tartó RSF-ostromát, és megszerezték az irányítást a kulcsfontosságú utánpótlási vonalak felett. Dilling félúton fekszik Kadugli – az ostromlott állam fővárosa – és el-Obeid, a szomszédos Észak-Kordofán tartomány fővárosa között, amelyet az RSF megpróbált bekeríteni.

Az RSF milícia és a SAF 2023 áprilisa óta brutális polgárháborút vív Szudán irányításáért, amelyben ezreket öltek meg és milliók kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Dilling az utánpótlási útvonalak miatt kulcsfontosságú, közel két éve a félkatonai csoport ellenőrzése alatt állt.

A hadsereg közleményben jelentette be Dilling és a stratégiai útvonal fölötti irányítás visszaszerzését, az RSF nem kommentálta azonnal az eseményeket.

A kormánypárti szudáni fegyveres erők (SAF) nemzetközi segítséget keresnek. Vezetője, Abdel Fattah al-Burhan tábornok kedden Dohában találkozott Katar emírjével, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thanival, a hadsereg regionális támogatására irányuló erőfeszítéseinek részeként. A tábornok az elmúlt hetekben több régióbeli országba is ellátogatott, köztük Szaúd-Arábiába, Egyiptomba és Törökországba, jelentette az al-Dzsazíra katari pánarab hírtelevízió. A csatorna szudáni fővárosból, Kartúmból tudósító újságírója, Hiba Morgan szerint az a tény, hogy a SAF vezető ezúttal Katarba látogatott, igen jelentős fejlemény, mert azt mutatja, hogy különleges kapcsolatok vannak Katar emírje és al-Burhan kormánya között. Katar humanitárius segélynyújtással támogatta a szudáni kormányt.

Morgan Dilling elfoglalását a szudáni hadsereg által „nagyon jelentős nyereségnek” nevezte, amely további előrelépésekhez vezethet a tartományban. A hadsereg most megpróbálja kihasználni ezt a lendületet, hogy további területeket foglaljon vissza nemcsak az RSF-től és a Dél-Kordofánt ellenőrző szövetségesétől, az SPLM-N milíciától, de a félkatonai szervezetek válaszlépései is borítékolhatók. Vagyis, folytatódik a véres polgárháború.

A hadsereg által ellenőrzött területeken valamivel jobb a helyzet, mint a milíciák uralta régiókban, így Dillingben is várhatóan javul a humanitárius helyzet, mivel a hadsereg most már képes lesz behozni azokat az orvosi felszereléseket, élelmiszert és egyéb kereskedelmi árukat, amelyeket az RSF ostroma alatt megakadályozott, véli az Al Dzsazíra helyszíni tudósítója.

Mindezek ellenére Szudán teljes területén elképesztően súlyos a helyzet. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa nemrég úgy fogalmazott: „borzalom és pokol” amit átél Szudán népe ebben a háborúban.

Miután márciusban a Gyorstámogató Erőket (RSF) a hadsereg kiűzte Kartúmból, az RSF Kordofánra és el-Fasher városára összpontosított, amely a hadsereg utolsó erődítménye volt a kiterjedt darfúri régióban. El-Fashert azonban októberben elfoglalta az RSF, az itt végrehajtott öldöklés és nyílt népírtás rövid ideig a nemzetközi figyelem középpontjába került. Tömeggyilkosságokról, nemi erőszakról, emberrablásokról és fosztogatásokról szóló jelentések jelentek meg el-Fasher félkatonai hatalomátvétele után, és a Nemzetközi Büntetőbíróság hivatalos vizsgálatot indított mindkét fél által elkövetett háborús bűncselekmények miatt.

Egy, az ENSZ által támogatott értékelés tavaly megerősítette az éhínséget Kadugliban, amely több mint másfél éve az RSF ostromának van kitéve. A hadsereg által most visszafoglalt Dilling város is állítólag már tavaly súlyos éhínséget jelentett, de a világ vezető élelmiszerbiztonsági hatósága, az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás novemberi jelentésében nem hirdetett éhínséget az adatok hiánya miatt. Az ENSZ legfrissebb adatai szerint október óta több mint 65 000 ember menekült el a Kordofán régióból.

Alig egy hónapja számoltunk be arról, hogy Szudánban szabályos genocídium zajlik. A konfliktus több tízezer ember halálát okozta, és az ENSZ által a világ legnagyobb menekültügyi és éhínségválságának nevezett jelenséget idézte elő. A háború tetőpontján mintegy 14 millió embert kényszerített lakóhelyének elhagyására, mind belföldön, mind határokon át .A több mint két és fél éve tartó háború a világ legnagyobb humanitárius válságát idézte elő, emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, az országban kritikussá vált az éhínség. A nemzetközi közösség mégsem lép fel érdemben, a médiában sem kap a helyzet súlyosságának megfelelő figyelmet a tragédia.