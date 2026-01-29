Életveszélyes fenyegetések közepette lövöldözni kezdett egy 60 éves férfi Balatonszepezden

rendőrség;lövöldözés;TEK;

2026-01-29 21:59:00 CET

A TEK avatkozott közbe.

Egy szomszédját életveszélyesen megfenyegető, majd lövöldöző 60 éves férfit fogtak el a rendőrök szerdán Balatonszepezden - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Facebook-oldalán. Mint írták, a rendőrséghez szerda délután érkezett bejelentés a segélyhívó számon arról, hogy egy balatonszepezdi férfit szomszédja életveszélyesen megfenyegetett.

A kiérkező járőrök intézkedés közben lövéseket hallottak az elkövető háza irányából, ezért erősítést kértek, lezárták a környéket, és a mentőszolgálat, valamint a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték, majd a Terrorelhárítási Központ átvette a művelet irányítását. A gyanúsított eközben újabb lövéseket adott le, illetve sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta a házat elhagyni, és kivonta magát a rendőri intézkedés alól.

A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei páncélozott járműveikkel a férfit megállásra kényszerítették, majd elfogták. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek - közölték.

A 60 éves férfit a rendőrök őrizetbe vétele mellett kihallgatták, az éles lőfegyvereket pedig lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások is várhatók - jelezték. A tájékoztatás szerint a rendőrségi művelet, valamint a gyanúsított által leadott lövések során senki sem sérült meg.