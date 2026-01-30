Videó;Ukrajna;Lázár János;beavatkozás;parlamenti választás;

Lázár János semmivel nem tudja alátámasztani, hogy Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásba – Videó

Kérdeztük. Nagyon.

Gyöngyösi fórumán faggattuk a minisztert, miért állítják bizonyíték nélkül, hogy Ukrajna a Tisza Pártot segíti, és ha ez így van, miért nincsenek még bilincsben az érintettek.

Fekete Norbert videója.

A szakértő szerint a nemzetközi jog szerepét egyre inkább a populista belpolitika logikája írja felül, ami látványos keménykedésekhez vezethet. 