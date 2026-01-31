Csődbe ment a KDNP-s nógrádi falu, amely önazonossági rendeletben tartotta volna távol a beköltözőket

csőd;rendelet;Vizslás;önazonosság;

„Vizslás község önkormányzata ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy csődeljárás alá került” – ezt a szikár apróhirdetést adta fel nemrégiben lapunkban a kereszténydemokrata vezetésű Nógrád megyei falu.

A csőd okairól egyelőre keveset tudni: többször kerestük Sándor József polgármestert, de előbb a rossz vételre hivatkozva nem válaszolt, visszahívás kért, később viszont azt ajánlotta, írásban tegyük fel a kérdésinket, ezekre viszont nem reagált. Információink szerint jelenleg közel harminc olyan település található Magyarországon, ahol csődgondnok felügyeli az adott önkormányzat gazdálkodását.

Az Optenben fellelhető adatokból egyébként az látszik, hogy míg 2022-ben a vizslási önkormányzatnak 372 millió forint költségvetési bevétele volt, amelyből 359 millió az állami támogatás, addig tavaly ez a szám majdnem a felére apadt: 195 milliós költségvetési bevétel, amelyből 180 millió az állami támogatás. Elvileg a költségvetési kiadások nem kellett volna, hogy mínuszba vigyék a település kasszáját, hiszen erre 99 milliós keretet irányoztak elő, ami bőven belefért a büdzséjükbe.

Vizslás tavaly ősszel azzal került be a hírekbe, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) színeiben megválasztott polgármester, s egytől egyig KDNP-s színekben bejutott önkormányzati tagok irányította községben a települési önazonossági rendeletben extra elvárásokat támasztott az önkormányzat az ingatlanvásárlásoknál. Megírtuk korábban:

a vevőktől erkölcsi bizonyítványt kértek volna és azt, hogy ki-ki igazolja büntetlen előéletét, legalább középfokú végzettségét, s folyamatos munkaviszonyát, illetve részt kellene vennie egy személyes meghallgatáson is a képviselő-testület előtt,

valamint úgynevezett betelepülési hozzájárulásként befizetnie az ingatlan bruttó vételárának tíz százalékát. Egy újabb kitétel szerint az ingatlan adásvételekor az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. Tavaly ősszel helyszíni riportot is készítettünk a faluban, ahol többen elmondták, hogy az utóbbi időben egyre több beruházás indult el, rendbe tették a katolikus templomot, a művelődési házat, bővítették az óvodát. Sándor Józseffel személyesen is találkoztunk akkor. Ő arról beszélt a településvédelmi rendelet kapcsán, hogy noha az egyes ingatlanokra van elővásárlási joga az önkormányzatnak, de pénzük nincs erre a célra, így ez a kitétel inkább egyfajta formalitás.

Figyelik, mire költenek

– Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, főleg azok a kisebb települések, amelyeknek nincsenek adóbevételeik. A működésükre biztosított kormányzati forrás ugyanis az elmúlt öt évben nem emelkedett, miközben az infláció igen. Ezért is fordulhat elő, hogy még azok a települések is, ahol egyébként felelősen gazdálkodnak – és ilyennek ismerem Vizslást is – kerülhetnek nehéz helyzetbe – mondta lapunknak Dicső László a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) társelnöke, Alsómocsolád polgármestere. Emlékeztetett, hogy amikor egy önkormányzat fizetésképtelenné válik, vagyis csődöt jelent, akkor egy úgynevezett csődgondnokot neveznek ki mellé. Az ő feladata biztosítani, hogy az alapvető közszolgáltatások működjenek, vagyis akár a képviselő-testület döntésével és szembe mehet, ha úgy érzi, hogy valamire túlzó összeget szeretnének költeni. A társelnök szerint egyébként nem csak a kisebb települések vannak nehéz helyzetben, hiszen a nagyobb városok hiába rendelkeznek jelentősebb iparűzési adóbevétellel, ha abból a kormány szolidaritás hozzájárulás címén folyamatosan elvon. Nem véletlen, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az elmúlt hetekben bejelentette: egyeztetéseket szervez a jelentősebb önkormányzati érdekképviseletekkel és a megyei jogú városok polgármestereivel az önkormányzatok költségvetésének átalakításáról, a szolidaritási hozzájárulás mértékéről és arányairól. Igaz, a tárca vezetője az érzékelhető változtatást csak a választások utánra ígérte, amennyiben a Fidesz-kormány marad hatalmon.