Dönteni kell – Önállóságról és önazonosságról Fábri Annával

Felsorolni is nehéz, mennyi minden fér bele nyolc évtizedbe. A Varázslat és valóság című életútinterjú-kötetben Darvasi Ferenc mégis megpróbálkozik a lehetetlennel, amikor a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Fábri Annát kérdezi. Ahogy tettük ezt a kerek évforduló alkalmából megjelent könyv kapcsán mi is – saját véleményről, ollóval és ragasztóval való szerkesztésről, valamint napjaink irodalmi nyilvánosságáról is beszélgettünk az irodalom- és művelődéstörténésszel.