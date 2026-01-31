Sándor József polgármester előbb a rossz vételre hivatkozva nem válaszolt, visszahívás kért, később viszont azt ajánlotta, írásban tegyük fel a kérdésinket, ezekre viszont nem reagált.
Felsorolni is nehéz, mennyi minden fér bele nyolc évtizedbe. A Varázslat és valóság című életútinterjú-kötetben Darvasi Ferenc mégis megpróbálkozik a lehetetlennel, amikor a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Fábri Annát kérdezi. Ahogy tettük ezt a kerek évforduló alkalmából megjelent könyv kapcsán mi is – saját véleményről, ollóval és ragasztóval való szerkesztésről, valamint napjaink irodalmi nyilvánosságáról is beszélgettünk az irodalom- és művelődéstörténésszel.
Egy hónappal azután, hogy az országban elsőként Mezőkeresztes vezette be a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján megalkotott rendeletét.
Hagyni kell néhány hónapot arra, hogy a település a gyakorlatban is bebizonyíthassa, pozitívak a szándékai és továbbra is a város fejlődését tartja szem előtt – mondta lapunknak Mezőkeresztes polgármestere. Riportunk a Borsod megyei kisvárosból, ahol először vezették be az önazonosságáról szóló rendeletet.