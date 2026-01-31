Vinnék a Pumát is a kínaiak

felvásárlás;ruházat;sportcipő;puma;

2026-01-31 20:21:00 CET

A kínai cégek nyomulásának újabb mérföldkövéhez érkezett a globális üzleti világ.

A múlt héten a nemzetközi sajtó attól volt hangos, hogy a kínai TCL Electronics „lenyeli” a Sony tévégyártó üzletágát, amely egyébként egykor a japán óriás koronaékszere volt. A napokban pedig arról jelentek meg hírek, hogy Európa egyik legpatinásabb sportszergyártó vállalatában, a Pumában jelenhet meg tetemes kínai tőke. A CNBC jelentése szerint ugyanis a forgalom alapján ma már a világ harmadik legnagyobb (a NIKE és az Adidas utáni) iparági szereplője, a kínai Anta Sports 29,06 százalékos részesedést kíván szerezni az eredetileg német hátterű vállalatban. Ezzel – ha lefut az adásvételi folyamat – a német cég legnagyobb részvényesévé válnának. Az Anta ajánlatát a piacon túlzás nélkül egyszerűen „brutálisnak”, lényegében visszautasíthatatlannak tartják. Az ázsiai óriás ugyanis a részvénycsomagért 1,5 milliárd eurót kínál, ami részvényenként 35 eurós árat jelent. A miheztartás végett: a Puma részvényeinek árfolyama hétfőn még 19 euró alatt volt, majd a hírek hatására szinte katapultált a jegyzés 26 euró közelébe, ahonnan mostanra 22-23 euró közé süllyedt vissza.

Az Anta egyébként nem akármilyen múltú és szponzorációs környezettel rendelkező vállalatban szerezhet meghatározó részesedést. A Puma 1920-as évekig visszanyúló története az egyik legdrámaibb az európai üzleti világban. Rudolf és Adolf Dassler közösen alapították meg cipőgyárukat a németországi Herzogenaurachban. Kapcsolatuk azonban megromlott – erről a mai napig számos legenda kering –, és 1948-ban végleg szakítottak. Ezek után Adolf megalapította az Adidast, testvére pedig a Rudát, ami nem sokkal később a Puma nevet vette fel. Utóbbi vállalat számos innovációval írta be magát a sporttörténelembe, így többek között hozzájuk köthetők a futballcipők cserélhető, csavaros stoplijai is. Emellett olyan nevek fűződnek a márkához a szponzoráció kapcsán, mint Pelé, Diego Maradona vagy az újkori atlétika legnagyobb csillaga, Usain Bolt.

A 90-es évek elejére a vállalat a csőd szélére került, majd egy új vezetési iránynak köszönhetően újra ragyogó márkává változott, amelynek keretében a világ vezető divattervezőivel, például Jil Sanderrel vagy Alexander McQueennel dolgoztak együtt. A cég hosszú ideig a francia luxusipari óriás, a Kering (a Gucci és az Yves Saint-Laurent tulajdonosa) befolyása alatt állt. A franciák azonban 2018-tól kezdődően kizárólag a luxusmárkáikra kívántak koncentrálni, így a vállalat Franciaország leggazdagabb és legbefolyásosabb családjának, a Pinault-dinasztia befektetési cégéhez, az Artemishez került. Most a kínai óriás ettől az alaptól kívánja megvásárolni a Puma valamivel több mint 29 százalékos részesedését úgy, hogy a társaságnak ma már ismét gondjai vannak, mert forgalma az utóbbi időben fokozatosan csökkent.