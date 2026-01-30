Nagyon kínosan mutat a magyar GDP, veszélyben van 2026 is

Orbán-kormány;Magyarország;GDP;gazdasági növekedés;2025;

2026-01-30 17:56:00 CET

Az Orbán-kormány által várt 3,4 százalékos növekedésből tavaly 0,4 százalék jött össze. A környező országok gazdaságára valamiért nem gyakorolt ilyen hatást az orosz-ukrán háború.

A tavalyi évi utolsó három hónapjában sem dinamizálódott a magyar gazdaság, az előző negyedhez képest szezonálisan és munkanap hatással kiegyensúlyozva, mindössze 0,2, százalékkal, az előző év utolsó negyedéhez képest is csak 0,5 százalékkal nőtt – közölte a KSH. Így az éves gazdasági növekedés 2025-ben a nyers adatok szerint 0,4 százalék, kiigazítva pedig 0,3 százalék volt, ami épp fele a 2024-es 0,6 százalékos gazdasági növekedésnek. Az utóbbi három évben a magyar gazdaság összesen 0,2 százalékos növekedésre volt képes, vagyis már három éve konkrétan stagnál.

A negyedik negyedéves adat részletes bontása nem ismert egyelőre, a KSH első körben annyit közölt, hogy növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.

Minden, a KSH által közölt adat alulmúlta az elemzői várakozások konszenzusát, ami azért is rossz hír, mert az áthúzódó hatások miatt már az idei növekedést is csökkentik. Ha a tervezettnél kisebb lesz a növekedés, az a munkaadók béremelési lehetőségeit is mérsékli, amit már a munkavállalók is azonnal megéreznek. Volt is olyan elemző – Virovácz Péter az, az ING Bank szakértője –, aki az utolsó negyedéves adat láttán, máris csökkentette az idei előrejelzését. A vezető elemző a korábbi 2,3 százalékkal szemben a magyar gazdasági idei bővülést már csak 1,9 százalékra várja. Virovácz szerint az idei évben a fogyasztás lehet a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására, bár ezek eddig nem tudták magasabb fokozatba kapcsolni a gazdasági növekedést. Az elemző szerint a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy a többletjövedelem mekkora része kerül be aktívan a gazdaságba és hogy a bővülő fogyasztás mekkora arányban generál importot, részben semlegesítve a fogyasztásból származó pozitív hatást. A beruházások esetében nem számít komolyabb fordulatra: kedvező esetben megáll a visszaesés és talán egy 0-1 százalék között növekedés várható.

Nyeste Orsolya, a Erste Bank elemzője kevésbé lepődött meg az adatokon, igaz a várakozásai eleve az elemzői konszenzus alatt voltak. Az elemző szerint a szolgáltatások bővülésével együtt valószínűsíthetően a háztartások fogyasztása maradt a növekedés hajtóereje, míg az ipar további csökkenésével párhuzamosan vélhetően az export teljesítménye sem mutatott áttörést az utolsó negyedben. A kilátások szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy történt-e bármilyen pozitív fordulat a beruházások frontján. A visszafogott negyedéves teljesítmény azt jelzi, hogy nem volt érdemi javulás a tavalyi év végén sem a gazdaság teljesítményében. Ez az idei évre nézve is a – a gyengébb áthúzódó hatás révén – visszafogottabb teljesítményt vetít előre. Az Erste elemzője bízva a a külső kereslet élénkülésében, a javuló európai konjunktúrában arra számít, hogy 2026-ban magyar gazdaság kikeveredhet a stagnálás állapotából. Nem túl jó ómen azonban, hogy a Németország felől érkező, javuló adatsorok eddig csak minimálisan tudtak lecsapódni a hazai mutatókban. Összességében 2 százalékos éves GDP-növekedést várunk 2026-ra, a kockázatok azonban inkább lefelé mutatnak, miután a dinamizálódás tavalyi év végi hiánya az idei évi növekedési kilátásokat is beárnyékolja – fogalmazott Nyeste Orsolya.