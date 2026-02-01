Dobrev Klára 105 millió forintos kölcsönt adott egyik családtagjának

105 millió forintos követelése van Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének - derül ki a politikus 2025-ös vagyonnyilatkozatából.
A dokumentum szerint az összeg egy családtagnak nyújtott kölcsönből áll, amelyet lakásvásárlásra adott.
A vagyonnyilatkozat alapján az ellenzéki politikus felerészben tulajdonosa volt férje kötcsei nyaralójának, míg a váláskori vagyonmegosztás eredményeként teljes egészében az ő tulajdonába került egy budapesti, II. kerületi társasházi lakás.
Hitelintézetekkel szembeni számlakövetelése valamivel meghaladja az öt millió forintot, ebből csaknem hárommillió forint devizában van nyilvántartva. A bankok felé fennálló tartozása közel 27 millió forint, amely a kötcsei nyaralóhoz kapcsolódó hitel rá eső részét jelenti.
Nagyobb értékű ingóságai között egy Toyota RAV4 típusú személygépkocsit tüntetett fel.