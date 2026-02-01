Regionális háborút helyezett kilátásba az iráni ajatollah, ha az Egyesült Államok csapást mér országára

Irán;Közel-Kelet;Egyesült Államok;Ali Hamenei ajatollah;

2026-02-01 13:33:00 CET

Nem csillapodik a feszültség a térségben, az Egyesült Államok beavatkozása továbbra sem zárható ki.

Regionális konfliktussá válna egy Irán elleni amerikai támadás - jelentette ki az ország legfelsőbb vezetője a Reuters beszámolója szerint.

Ali Hamenei ajatollah szerint Donald Trump rendszeresen azzal dicsekszik, hogy amerikai hadihajókat vezényelt a térségbe, ám ezek nem fogják megfélemlíteni az iráni nemzetet, és a lakosságot sem lehet ilyen fenyegetésekkel megrendíteni. Hangsúlyozta: Irán nem kezdeményez támadást, és nem törekszik más országok elleni fellépésre, ugyanakkor kemény válaszcsapást ígért mindenkinek, aki megtámadja vagy zaklatja az országot.

A legfelsőbb vezető a hetek óta tartó tüntetéseket puccskísérletként értékelte, és azt állította, hogy az általa zendülésnek nevezett megmozdulások célja az állam irányításáért felelős központok elleni támadás volt.

Az Egyesült Államok időközben megerősítette haditengerészeti jelenlétét a Közel-Keleten, miután Donald Trump elnök többször is beavatkozással fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán nem egyezne bele egy nukleáris megállapodásba, vagy nem hagyna fel a tüntetők megölésével. A diplomáciai megoldás lehetősége ugyanakkor továbbra is fennáll: iráni közlés szerint az ország kész „tisztességes” tárgyalásokra, feltéve hogy azok nem irányulnak védelmi képességeinek korlátozására.

Az amerikai haditengerészet jelenleg hat rombolóval, egy repülőgép-hordozóval és három parti harci hajóval van jelen a térségben.

A december végén, gazdasági nehézségek miatt kirobbant tüntetések idővel az 1979-es forradalom óta a legsúlyosabb politikai kihívássá váltak az Iszlám Köztársaság számára, a hatósági fellépések nyomán azonban mára lecsillapodtak.

A hivatalos adatok szerint az összecsapásokkal összefüggő halálos áldozatok száma 3 117, míg az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő szervezet vasárnap 6 713 halálesetről számolt be. Utóbbi adatot a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni.