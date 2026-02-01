Pornóoldalakra is regisztrálták a fideszes Németh Balázs e-mail-címét

Fidesz;visszaélés;Németh Balázs;e-mail cím;

2026-02-01 15:36:00 CET

Több ezer értesítést kap regisztrációról vagy regisztrálási kísérletekről.

Visszaéltek ismeretlenek a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltjének e-mail-címével - erről maga az érintett beszélt egy vasárnapi videóban.

Németh Balázs szerint a tiszások állnak a történtek mögött. Neki két e-mail-címe is is van, ezeket kezdték el több ezer oldalon regisztrálni. A kormánypárti politikus több ezer olyan értesítést kap felnőtt- és sportfogadási oldalakról, hogy regisztrálták vagy regisztrálni próbálták. „Mi meg az országgal foglalkozunk és a magyar emberek jövőjével, ez a különbség. Szerencsére április 12-e után majd ők is lenyugszanak” - jelentette ki Németh Balázs.

A fideszes politikust mostanában sorra érik az atrocitások: mint korábban mi is hírt adtunk róla, ismeretlenek kutyaszarral kenték össze az általa ötletgyűjtésre kihelyezett postaládát.