Magyar Péter: Én is voltam fideszes

választás;kampány;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-01 12:52:00 CET

Az ellenzéki politikus szerint az a hatalom változott meg, amelynek egykor közösen szavaztak bizalmat.

Közvetlenül fideszes honfitársait szólította meg egy vasárnap közzétett videójában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta: pártja soha nem vezeti be a sorkatonaságot. Emellett megtartaná a déli határkerítést, és nem támogatná a migránskvótákat és a migránspaktumot sem. Szintén ez lenne a helyzet a rezsicsökkentéssel, amelyet ugyancsak meghagyna és szociális alapon kiterjesztene, hogy egy magyarnak se kelljen fáznia az otthonában, és egy magyar se fagyjon meg a téli hidegek idején.

Az ellenzéki politikus kifejtette: a közös haza többet érdemel elszegényedő nyugdíjasoknál és több százezer létminimum alatt élő magyar gyermeknél, miközben az uniós források nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot, a jelenlegi kormány pedig nem tudja hazahozni a bennünket megillető támogatásokat. Jelenleg nem működik az ország: soha nem késett ennyit a magyar vasút, soha nem voltak ilyen rossz állapotban a magyar utak, az orvos- és ápolóhiány mellett néha éveket kell várni egy-egy egyszerűbb műtétre is - sorolta.

„Pontosan látjátok, hogy az utóbbi években valami nagyon félrecsúszott. Én is voltam fideszes, sokáig. És ugyanúgy szerettem a hazámat, mint néhány éve. Nem én változtam, nem ti változtatok, hanem az a hatalom, amelynek egykor közösen szavaztunk bizalmat”

- mondta Magyar Péter.

Kitért arra is, hogy neki nincsenek gazdái, őt állítása szerint csak és kizárólag a hazám sorsa és a honfitársaim jóléte foglalkoztatja és szembemegy bármikor, bárkivel, ha Magyarország érdeke azt kívánja.

„Sose feledjétek el, hogy az őseink közösen küzdöttek azért, hogy mi most itt élhetünk békében, és hogy nekünk most közösen, összefogva kell azért dolgoznunk, hogy a gyerekeink és az unokáink is itt élhessenek jólétben, egymást tisztelve a világ legnagyszerűbb helyén. Kedves fideszes honfitársaim! Kérlek, segítsetek ti is, hogy Magyarország újra békés, jókedvű és emberséges ország lehessen. Hogy mindenki, aki magyarul gondolkodik vagy álmodik, érezze, hogy számíthat a hazájára” - zárta nyilatkozatát a Tisza Párt elnöke.