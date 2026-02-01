Magyar Péter, Gréczy Zsolt és a fideszes Steiner Attila ellen indul Budapest XII. kerületében a botrányairól hírhedt Szabó Bálint

Parlamenti képviselőjelöltként méreti meg magát Budapest 3. számú választókerületében, a XII. kerületében Szabó Bálint, az ellenzéki tüntetéseken trombitáló egykori szegedi önkormányzati képviselő,
Az Itt az idő Egyesület elnöke és a Tiszántúl Párt alapítója minderről egy vasárnapi Facebook-videóban számolt be. Azt mondta, a XII. kerületet is magába foglaló választási körzet rendkívül érdekes és izgalmas körzet, mivel itt lakik több NER-lovag - köztük Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, de több érdekeltsége van Tiborcz Istvánnak. Így „a valódi ellenállás” szempontjából legfontosabb, legemblematikusabb körzetben indul a 2026. április 12-re kiírt parlamenti választáson. Jelezte, hogy a kampányt már elindították, amihez aktivistákat és önkénteseket keresnek. Azt is állította, hogy minden egyes kampánytételről el fognak számolni. Pártjával kapcsolatban pedig kedden várható bejelentés.Szabó Bálint megpróbált behatolni egy budapesti luxushotelbe, hogy találkozzon a török elnök embereivelSzabó Bálint tüntetés közben úszott egyet, rendőrök halászták ki a Dunából és élesztették újra
A budapesti 3. számú választókerület indulóinak palettája Szabó Bálint indulásával tovább színesedik. Itt indul ugyanis egyéni mandátumért a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter. Fideszes ellenfele az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Steiner Attila lesz. A Demokratikus Koalíció (DK) színeiben pedig Gréczy Zsolt fogja kérni a helyi választópolgárok bizalmát.