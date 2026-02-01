Magyar Péter, Gréczy Zsolt és a fideszes Steiner Attila ellen indul Budapest XII. kerületében a botrányairól hírhedt Szabó Bálint

Budapest;Gréczy Zsolt;parlamenti választás;Szabó Bálint;Steiner Attila;Magyar Péter;

2026-02-01 21:16:00 CET

A valódi ellenállás.

Parlamenti képviselőjelöltként méreti meg magát Budapest 3. számú választókerületében, a XII. kerületében Szabó Bálint, az ellenzéki tüntetéseken trombitáló egykori szegedi önkormányzati képviselő,

Az Itt az idő Egyesület elnöke és a Tiszántúl Párt alapítója minderről egy vasárnapi Facebook-videóban számolt be. Azt mondta, a XII. kerületet is magába foglaló választási körzet rendkívül érdekes és izgalmas körzet, mivel itt lakik több NER-lovag - köztük Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, de több érdekeltsége van Tiborcz Istvánnak. Így „a valódi ellenállás” szempontjából legfontosabb, legemblematikusabb körzetben indul a 2026. április 12-re kiírt parlamenti választáson. Jelezte, hogy a kampányt már elindították, amihez aktivistákat és önkénteseket keresnek. Azt is állította, hogy minden egyes kampánytételről el fognak számolni. Pártjával kapcsolatban pedig kedden várható bejelentés.

A budapesti 3. számú választókerület indulóinak palettája Szabó Bálint indulásával tovább színesedik. Itt indul ugyanis egyéni mandátumért a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter. Fideszes ellenfele az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Steiner Attila lesz. A Demokratikus Koalíció (DK) színeiben pedig Gréczy Zsolt fogja kérni a helyi választópolgárok bizalmát.