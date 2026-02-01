Baptista iskolában tanít a férfi, aki a gyanú szerint baltával kergette a Tisza Párt aktivistáit Debrecenben

Debrecen;aláírásgyűjtés;baltás támadás;Tisza Párt;

2026-02-01 20:24:00 CET

Munkahelye nem nyilatkozott arról, hogy a férfi a történtek ellenére dolgozhat-e náluk tovább.

Tanárként egy baptista iskolában dolgozik az a férfi, aki a gyanú szerint baltával támadt a Tisza Párt aktivistáira egy debreceni társasházban - hangzott el az RTL híradóban.

Az ellenzéki párt aktivistái állításai szerint a férfi megkergette és fenyegette őket. Először csak szóban fenyegetőzött, majd lejjebb mentek öt emeletet, ott folytatták a munkát. Ekkor hirtelen megjelent mögöttük egy baltával a kezében. A történteket a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja, de ennél többet nem közöltek az eljárásról. A csatorna munkatársa a támadás másnapján már megtalálta a férfit, aki röviden csak annyit közölt, hogy nem kíván nyilatkozni. A két aktivista az ügyben védett tanúnak számít, vagyis az adataik nem nyilvánosak. A Tisza Párt szerint mindketten folytatják a kopogtatást az ajánlóívekkel.

Az RTL kereste az iskola fenntartóját, hogy tudják-e, milyen ügybe keveredett munkatársuk, és dolgozhat-e náluk a történtek ellenére, azonban választ nem kaptak. A Tisza Párt helyi képviselőjelöltje az egyre durvább közbeszédet okolja a történtekért. Nem lehet a másikat sértegetni, a becsületébe belegázolni és fizikailag megtámadni - fogalmazott Tárkányi Zsolt, megjegyezve, hogy ezt politikai ellenfeleik is így gondolják.

Az ellenzéki politikus arra utalt, hogy a város két fideszes képviselőjelöltje, Barcsa Lajos és Széles Diána is elítélt mindennemű agressziót, csakúgy, mint a város kormánypárti polgármestere, Papp László is.