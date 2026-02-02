Megvertek egy anyát egy borsodi óvodában, miután gyermeke összeveszett egy másik gyerekkel

bántalmazás;Borsod-Abaúj-Zemplén megye;óvoda;

2026-02-02 12:24:00 CET

A vádirat szerint az elkövetők rokonok, anya, lánya és meny volt, ütötték és rugdosták a sértettet.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat három nő ellen, akik megvertek egy anyukát egy borsodi óvodában, miután gyermeke konfliktusba keveredett egy másik gyerekkel – közölte az ügyészség hétfőn.

A vádirat szerint az elkövetők rokonok, anya, lánya és meny voltak. Az egyikük kiskorú gyermeke egy borsodi településen lévő óvodába jár, ahol egy másik gyermekkel konfliktusba került. A nők tavaly április végén, a délutáni órákban jelentek meg az óvodában. Egyikük a másik gyermek édesanyját felelősségre vonta, szóváltásba kerültek, majd beavatkozott két társa, valamennyien szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak.

A nők tenyérrel ütötték, megrúgták, hajánál fogva rángatták, majd a bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló anyával szemben. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a verésről telefonon értesítette a rendőrséget. Az ügyészség tárgyalás mellőzésével közmunka kiszabását indítványozta a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben.