Szívélyes viszonyban levelezgetett Elon Musk és Jeffrey Epstein

2026-01-31 12:52:00 CET

A frissen nyilvánosságot kapott iratok egy része cáfolni látszik Elon Musk állításait, hogy nem sok köze volt a 2019-ben öngyilkosságot elkövető pedofil üzletemberhez.

Megkezdődött a pénteken nyilvánosságra hozott, mintegy 3 millió oldalnyi Epstein-akta feldolgozása, s az újonnan kikerült iratokból eddig egyebek közt az derült ki, hogy jóval szorosabb viszony fűzhette Elon Muskot a néhai szexuális ragadozó Jeffrey Epstein-hez, mint korábban gondolták - számolt be róla a The Guardian.

A nyilvánosságra hozott e-mailek egy része kifejezetten szívélyes viszonyról tanúskodik Elon Musk és Jeffrey Epstein között. Arról esett szó, mikor látogat el Musk Epstein magánszigetére. „Az ünnepek alatt a BVI/St Bart’s területén leszek. Van valami jó időpont a látogatásra?” - kérdezte 2013. december 13-án a dél-afrikai származású amerikai milliádos, mire a szexuális bűnelkövető azt felelte, hogy bármelyik nap elseje és nyolcadika között. „Mindig van helyed nálam” - tette hozzá.

Ezt követően több e-mailben egyeztettek arról, hogy néz ki Elon Musk időbeosztása, majd meg is állapodtak a január 2-ában, de a találkozó végül meghiúsult, mert Jeffrey Epsteinnek New Yorkban kellett maradnia. „Rossz hír – Sajnos a programom miatt New Yorkban kell maradnom. Nagyon vártam, hogy végre egy kis időt tölthessünk együtt, csak szórakozás céljából. Szóval nagyon csalódott vagyok. Remélhetőleg a közeljövőben tudunk egy másik időpontot egyeztetni” - fogalmazott a szexuális ragadozó.

Egy évvel korábban, 2012 novemberében szintén egy esetleges szigetlátogatásról esett szó, Elon Musk akkori feleségével, Talulah Riley-val látogatott volna el Jeffrey Epsteinhez. „Melyik nap/éjszaka lesz a legvadabb buli a szigeteden?” - kérdezte a Tesla és a SpaceX tulajdonosa. Egy karácsonyi e-mail váltás is ennél a témánál marad: „Tervezel valami bulit? Idén a józan eszem határán dolgozom, szóval miután a gyerekek hazamennek karácsony után, nagyon szeretnék elmenni a bulizós helyszínre St. Barts-on vagy máshol, és elengedni magam. A meghívásért nagyon hálás vagyok, de egy békés szigetélmény pont az ellenkezője annak, amit keresek” - írta Musk, de úgy tűnik, végül ez a terv is füstbe ment a logisztika miatt.

A The Guardian felhívja a figyelmet, hogy mindez évekkel azután történt, hogy Jeffrey Epsteint 2008-ban első ízben elítélték kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaélésekért. 2019-es letartóztatása után Musk már igyekezett elhatárolódni Epsteintől, a többi közt azt állítva, hogy az többször is meghívta a magánszigetére, de ő elutasította a meghívást. Azt is tagadta, hogy ismerte volna Jeffrey Epstein élet- és bűntársát, Ghislaine Maxwellt, sőt, a botrány kirobbanása után előszeretettel támadott be másokat az Jeffrey Epsteinhez fűződő vélt, vagy valós kapcsolatukkal.