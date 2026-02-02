Lebontották Matolcsy Ádám engedély nélkül épített rönkházát

bontás;Natura 2000;Matolcsy Ádám;rönkház;

2026-02-02 14:39:00 CET

A jelek szerint sietve, határidő előtt eleget is tettek a bontási határozatban foglaltaknak.

A tavaly botrányos körülmények között távozó jegybankelnök, Matolcsy György fia nem fog nyaranta Csalapusztán, az egykori horgásztó melletti rönkházban hűsölni. A kíméletlenül letarolt területen felhúzott, igényes – a környékbeli pásztorok által csak Matolcsy Ádám nyugdíjasházának hívott – épületet ugyanis el kellett bontani – írja a hvg.hu.

A portál birtokába jutott fotók szerint mostanra az utolsó szöget is elpucolták, így hűlt helye maradt a rönkháznak, amit a csalapusztai Kégl-kastély közelében, Natura 2000-es területen épített a Matolcsy-klán strómanja. A cikk felidézi, a tulajdonos a Stofa György érdekeltségében álló Faltec Kft., amely két éve szerezte meg a neoreneszánsz kastélyt és környékét a korábbi, német tulajdonosoktól – akkor még nagyratörő helyreállítási tervekkel. Stofa a Matolcsy-fiú üzleti-baráti társaságának a tagja, sok egyéb céges pozíció mellett ő volt az utolsó vezérigazgatója a jegybank Pallas Athéné alapítványa vagyonát forgató – azt inkább elherdáló – holdingvállalatnak.

A hvg.hu szerint a Matolcsy-csapat bukása után azok a környezetvédelmi, hatósági emberek is „észlelték” a fairtást és a rönkházépítést, akik amúgy ettől függetlenül is, rendszeresen járják be a védett területeket. Jelzésükre az illetékes Fejér Vármegyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatósági eljárást indított, és rendőrségi feljelentést is tett. Az eljárás még folyik, de a hatóság most tájékoztatta a hvg.hu-t a menet közben meghozott bontási határozatról, amelynek a Stofa-cég a jelek szerint sietve, határidő előtt eleget is tett.

Mint a hatóság közölte: „Természetvédelmi hatáskörében a kormányhivatal az ingatlan eredeti állapotának helyreállítására, továbbá természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az ügyfelet. A kiszabott bírságot a kft. határidőre befizette. Az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos határozatban köteleztük az ügyfelet a gyepterületre deponált építési és egyéb anyagok, illetve hulladékok elszállítására, a kialakított közműhálózat (vízóraakna, elektromos elosztószekrény és szerelvényei) visszabontására, valamint a felépített rönkház lebontására. Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó határidő 2026. február 28. Helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az ügyfél a munkálatokat a kötelező határozatban foglaltaknak megfelelően, a határidőket betartva végzi.”

A helyiek szemét csípő rönkház tehát eltűnt, de továbbra is kérdés, mi történik az életveszélyesre pusztult kastéllyal és a környező ingatlanokkal, amelyek vonzó turisztikai célpontok is lehetnének.