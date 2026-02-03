Válogatás a Népszava kedvenc 2025-ben készült képeiből – IV. rész

2025-ben 1485 eseményen jártunk és 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Hadházy Ákos demonstrációin, Magyarország-Svédország futball mérkőzésén, Karácsony Gergely főpolgármester kihallgatásán, Roma Önkormányzati közgyűlésen, Közgazdász-vándorgyűlésen a veszprémi Pannon Egyetemen, Körszálló felújításánál, Ádám Zoltán kirúgott Corvinus oktató másodfokú bírósági perénél és a Szolidaritási tüntetésen Iványi Gábor mellett. Kedvenc képeink Pavel Bogolepov munkáiból.

Minnesota állam legnagyobb városában újult erővel tört ki a felháborodás és kezdődött tüntetéssorozat azután, hogy egy veteránnak számító határőr végzett egy 37 éves Alex Prettivel, egy amerikai állampolgárságú ápolóval, akinek a kezében nem is volt fegyver, amikor lelőtték. A tüntetők a felelősök megnevezését és a hírhedt bevándorlási hatóság, az ICE ügynökeinek az azonnali távozását követelik Minneapolisból. Galéria.