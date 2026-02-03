Rózsa András: A Momentum mozgalmi tevékenysége hatásosabb volt a parlamenti munkánál

Népszava;parlamenti választás;Momentum;Podcast;

2026-02-03 19:56:00 CET

Átmeneti visszatérést jelent a Momentum kezdeti mozgalmi jellegéhez, hogy az ellenzéki párt - látva az erőviszonyokat, a választók felsorakozását a Tisza Párt mögött - úgy döntött, nem indul a 2026-os parlamenti választáson, hanem politikai akcióival az esélyes kihívó pártot és a kormányváltást segíti. Podcast.

Tavaly nyár óta világos, hogy egyedül a Tisza Pártnak van reális esélye leváltani a Fideszt. Úgy döntöttünk, hiba lenne konkurálni velük a kampányban - fogalmazott a Népszava X26 választási podcastjében Rózsa András, a Momentum elnöke, aki azt is elmondta: minden erejükkel igyekeznek segíteni a kormányváltást. Megjegyezte: a korábbi aktivista, mozgalmi tevékenység amúgy hatásosabb volt a későbbi parlamenti munkánál, mert utóbbi esetében nincs tér a Fidesz uralma mellett - tette hozzá.

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője arról beszélt a műsorban, hogy a közélet normalizálásának a kormányváltás után három alapfeltétele van: az elszámoltatás, a médiaegyensúly és egy új, arányos választási törvény. A Momentum bízik benne, hogy a változás rendszerszintű lesz, és idővel parlamenti pártként is folytathatja a liberális értékek képviseletét.