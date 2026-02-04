Ennek a karriernek nem így kellett volna alakulnia

Szalai Attila pályafutása úgy kezdődött, ahogy az a nagykönyvben meg van írva: magyar csapatoknál érett ígéretes játékossá, ezután éveket töltött az osztrák Rapid Wien utánpótlásában, majd 2017 nyarán hazatért Mezőkövesdre. Az NB I-ben már egész fiatalon rendszeres játéklehetőséghez jutott, a ciprusi élmezőnyhöz tartozó Apollon Limaszol pedig meglátta benne a lehetőséget és 2019 nyarán közel 300 ezer euróért szerződtette. Szalai itt is elvégezte a házifeladatot, olyannyira, hogy másfél évvel később a Fenerbahçe már négymillió eurót fektetett bele.
A hátvéd tehit szépen, fokozatosan építette magát, lépte át az elé kerülő lépcsőfokokat. Ennek eredményeképpen a török sztárcsapatnál a második szezonjára már alapember lett. A 21 bajnokit 2022-ben már 31 ligamérkőzés követte, emellett Szalai az Európa-ligában is meg tudta magát mutatni a világnak.
Ezzel párhuzamosan a Puskás Aréna stadionavatóján, 2019 novemberében debütált a magyar válogatottban, Marco Rossitól szűk 20 percet kapott Uruguay (1-2) ellen. Az olasz szakember négy hónappal később már kulcsemberként számított rá, amikor a magyar válogatott 2020-ban feljutott a Nemzetek Ligája A divíziójába, Bulgáriát és Izlandot legyőzve pedig kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra.
A középhátvéd attribútumai megtestesítették mindazt, amit a mai, egyre inkább felgyorsuló futballban elvárnak egy védőtől: magas és erős testalkatú, nem jön zavarba akkor sem, ha nála van a labda, képes a védelmi vonalból támadást indítani, megvan a sebessége, hogy ne fussák körbe a fürge támadók, szélsők. Az pedig, hogy a bal az erősebbik lába, még különlegesebb játékossá tette Szalait. Három - és négyvédős rendszerben is lehetett alkalmazni, és attól sem jött zavarba, hogyha esetleg balhátvédként kellett helytállnia.
Egy hiba, törik egy karrier
A 2022/23-as idényben Szalainak 32 bajnoki és több mint 2800 perc jutott az isztanbuli óriásnál, borítékolható volt, hogy pályafutásában hamarosan jön a következő fejezet, egy európai topliga. A hátvédet többek között a Napolival és az Atlético Madriddal is összeboronálták, a befutó viszont a német élvonal középmezőnyébe tartozó Hoffenheim lett. Az átigazolási vételár akkor klubrekordot jelentett a kékeknél (12,3 millió euró), a szurkolók többsége pedig elégedettséggel dőlhetett hátra: ismét egy ésszerű döntés, egy-két év, és Szalai eléri a fent említett Napoli és Atlético Madrid szintjét is.
Aztán jött egy hiba. A Bundesliga 2023/24-es idényének rajtján a Hoffenheim a Freiburgot fogadta, és végül 2-1-es vereséget szenvedett. Szalai kezdő volt, azonban az első félidőben előbb öngólt szerzett, a második találat előtt pedig pont válogatott csapattársa, Sallai Roland “ültette” a földre, aki be is fejezte az akciót. A hátvédet a félidőben lecserélte Pellegrino Matarazzo vezetőedző. Ezzel a pocsék bemutatkozással rögtön elásta magát az amerikai menedzsernél. Két fordulóval később hiába játszotta végig a Wolfsburg ellen 3-1-re megnyert összecsapást, a maradék 15 fordulóból mindössze kettőn lépett pályára. Szalai, pályafutása során először, gödörbe került.
Déjà vu
2024 telén úgy néz ki, hogy a szenvedés gyorsan véget ér, a Freiburg kölcsönvette a magyar játékost idény hátralevő részére. Ott azonban megint megtörtént a baj: ismét első pályára lépés, ezúttal csereként, a Werder Bremen ellen 2-1-es hátrányban, a hosszabbítás perceiben Szalai rosszul teszi haza a labdát, Julián Malatini lecsap rá és eldönti a három pont sorsát. Innentől két bajnoki 82 perce jut neki. Nagy jóstehetség pedig nem kellett hozzá, Szalai a kölcsön után visszatért a Hoffenheimhez.
A szurkolók ellenszenve
Miközben a hátvéd klubszinten alig játszott, Rossi továbbra is alapemberként számított rá a magyar válogatottban. A meccshiány azonban elkezdett meglátszani rajta, ami a leginkább az utolsó Európa-bajnokságon csúcsosodott ki: a Svájc ellen 3-1-re elvesztett találkozón meglehetősen gyenge teljesítménnyel rukkolt elő, és miután Dárdai Márton honosítása után már lett ballábas posztriválisa, Rossi a torna hátralevő részében inkább azt kezdte el favorizálni. A kissé csalódást keltő Eb után az olasz szakember sok kritikát kapott a szurkolóktól és szakértőktől amiatt, hogy nem hajlandó frissíteni a keretén és mindenáron a megszokott játékosainak szavaz bizalmat. A szeptemberi Nemzetek Ligája időszakra Rossi hallgatott a kritikára, és elkezdett aktuális teljesítményalapú kereteket összerakni, aminek egyik első áldozata maga Szalai lett.
A játékos szálka nélkül, lehajtott fejjel készült újra a Hoffeinheimnél és bízott abban, hogy a kemény munka és az új szezon meghozza számára az áttörést Németországban. Matarazzo azonban olyannyira hallani sem akart róla, hogy az első bajnoki után még a kispadról is elküldte, és száműzte a keretből. A remény ugyan felcsillant, amikor a gyenge eredményei miatt az amerikainak mennie kellett novemberben, de az őt váltó Christian Ilzer sem látott Szalaiban fantáziát.
Rossi rossz idejű ösztönzése