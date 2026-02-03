Indokolt-e Lázár Jánossal szemben a fair play?

Nem mondhatjuk, hogy Lázár Jánost megdicsérték a cigánysággal kapcsolatos, kisebbséget, de mit kisebbséget, embereket megalázó fejtegetése miatt. Még bocsánatot is kellett kérnie a szörnyű nyomás alatt. A furcsa az, hogy ezt sokan el is fogadták. És nem csak a kormánypárt táborában. Több ellenzéki, a demokratikus oldalról elhangzott értékelésben is hallottuk, hogy a miniszter természetesen nagy politikai hibát követett el, komoly következményei lehetnek a kampányban, de ez valószínűleg csak elszólás volt, meggondolatlanság, Lázár hajlamos az efféle csapongó belehevülésre. Vajon mi táplálja ezt a fair play szellemet?
Hogy lehet itt egyáltalán óvatlan, meggondolatlan kijelentésről beszélni? Biztos unalmas századszor is szembesülni a szöveggel, álljon itt még egyszer: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék az a magyarországi cigányságot jelenti.”Lázár János szerint migránsok hiányában a cigányság jelenti a belső tartalékot, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák„Nem fogadjuk el a bocsánatkérést! Mondjál le!” – Elszabadultak az indulatok, roma tüntetők zavarták meg Lázár János gyöngyösi fórumát
Akárhonnan nézzük is, bármilyen nyelvi analízist vetünk is be, ez nem valami szerencsétlen félrefogalmazás, hanyag szóhasználat, hanem egy felépített kijelentés. Egyértelmű közlés. A magyar választópolgárok már nem nagyon akarnak vécét pucolni (az intonáció aláhúzza, hogy ez végül is érthető, túl vannak ezen a szinten - de hagyjuk most az intonációk képlékeny jelentésvilágát), de vécét pucolni muszáj, megoldjuk, nincs hozzá szükség migránsokra, ott a cigányság (ami azt is sugallja, hogy a romák semmilyen munkát nem végeznek - de hagyjuk a sugallatokat). Ez egy kisebbség, társadalmi csoport súlyos, rasszista szintű megbélyegzése. Összeegyeztethetetlen a polgári demokrácia kereteivel. Ha egy állami tisztviselő, főleg, ha egy miniszter ilyen kijelentést tesz, annak le kell mondania, vagy le kell mondatni. Ez a megfelelő bocsánatkérés. Nem lehet elintézni annyival, hogy bocsi, nem úgy gondoltam.„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romák
Elgondolkoztató, hogy miért kezelik elnézően magukat demokratának, kormánykritikusnak tartó szakértők, egykori politikusok Lázár János mondatait. A tartalmát persze elítélik, de inkább a politikai hibát hangsúlyozzák (jaj, mégsem lehet kampányidőszakban ilyeneket mondani), vagy éppen komolyan keresik a pragmatikus célt (a szélsőjobb megszólítása szavazatokért). Ezzel együtt hajlamosak egészében szerencsétlen szónoki túlhevülésként tekinteni a dologra. Lázár János biztos nem gondolta ezt szó szerint komolyan.Navracsics Tibor: Ismerem Lázár Jánost, semmi nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatnáOrbán Viktor bűnözőknek nevezte a Lázár János ellen tüntető cigányokat, szerinte csak félrecsúsztak a minisztere szavaiNyilvánosság elé állt a roma családanya, akit Orbán Viktor bűnözőnek nevezett csak azért, mert tüntetett Lázár János ellen
Mi ez? Fair play? Úri nagyvonalúság? És ami igazán fontos: Kivel szemben?! Mivel bizonyította Lázár János, hogy ő egy korrekt politikus? Nincs benne ő is nyakig a Fidesz mocskos vádaskodásaiban? Elfelejtjük, mit művelt a kormánypárt Tarr Zoltán teljesen ártalmatlan kijelentésével, hogy nálunk most nem lehet beszélgetni fontos témákról, köztük adópolitikáról? Felépítettek rá egy teljes hazugságnarratívát adóemelésekről, titkos programokról, brüsszeli ügynökhálózatról. Volt valaki a propagandagépezetben, aki csóválta volna a fejét, hogy ugyan már gyerekek, ne csináljunk már ebből akkora drámát, csak egy rosszul megfogalmazott félmondat volt az egész?
Nem volt. Sosem volt, semmivel, senkivel kapcsolatban. Akkor minek a megértés, a kímélet egy egyértelműen rasszista üzenettel és a harsogójával szemben?Bayer Zsolt a Lázár János fórumát megzavaró romákról: Mennyivel jobb lett volna nekik is meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucolnak a vonaton