Háborús szorongást okoz a magyar diákoknak vetített kézigránátos oktatófilm

Miközben az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében tíz hónap után sincs gyanúsított, a honvédelmi tárcánál jó ötletnek tartják az efféle képzést.

Szorongást idézett elő, felzaklatta a diákokat az a kézigránátok használatáról szóló oktatófilm, amelyet a honvédelmi alapismeretek órán vetítettek le nekik az egyik érdi gimnáziumban – számolt be az RTL Híradó. A filmről az egyik szülő hangfelvételt küldött az csatornának. A kézigránát használatát is elemző filmben részletesen kitértek arra, hogy „a gyújtó időzítése néhány másodperc”, de azt is taglalták, hogy van támadó és védő kézigránát is. Korábban ráadásul lövészgyakorlaton is voltak egy tanórán.

A honvédelmi alapismerteket szeptember óta közel 400 középiskolában oktatják hivatásos katonák. A Honvédelmi Minisztérium azt közölte, „a tantárgy nem fokozza, hanem csökkenti a bizonytalanságot, mert világos, kontrollált keretek között ad magyarázatot a fiatalokat is körülvevő biztonsági kérdésekre” – hangzott el a riportban.

A honvédelmi alapismeret órát egy hivatásos katona tartja, akit őrnagy úrnak szólítanak a diákok. Egy szülő szerint az oktatás után több diák is megkérdezte, hogy tényleg lesz-e háború. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csaknem egy éve egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy országosan már 141 iskolában 14 ezer fiatal „ismerkedik” a honvédelemmel, szeptemberben pedig már 400 iskolát emlegetett, sőt az év végén kiderült, már több mint 301 ezer diák érintett.

A Népszava a múlt héten elsőként írt arról, hogy az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében tíz hónap után sincs gyanúsított. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint igyekeznek a legrövidebb időn belül lefolytatni a nyomozást, de a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli.

Mint arról többször beszámoltunk, 2025. március 21-én történt a baleset, amelyben egy katona könnyebben, egy, a kiképzésen részt vevő, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő pedig súlyosan megsérült, mindkét kezét elvesztette, amikor dobógyakorlatot végzett éles kézigránáttal. A 29 éves nő a köztisztviselőknek hirdetett gyakorlóprogramban vett részt.