Szijjártó Péter Thaiföldön diákoknak magyarázta, hogy az európai mainstream egy nagyon agresszíven liberális irányzat

Európai Unió;Magyarország;Szijjártó Péter;diákok;Thaiföld;lejáratás;büszkeség;orosz-ukrán háború;

2026-02-03 22:03:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter a Thaiföldi Kereskedelmi Kamara Egyetemén Magyarországot „szárazföldi szigetnek” írta le Európa szíveként, büszkén arra, hogy egyedüliként nem segítjük az orosz agresszió ellen négy éve küzdő Ukrajnát.

Jelenleg az európai mainstream egy nagyon agresszíven liberális irányzat, amely a nemzetiséget, a hagyományokat, a valláshoz való kötődést háttérbe szorítja, és alapvetően egy internacionalista, globalista liberális mainstream. Addig Magyarország pedig Európa szívében egyfajta szigetként, szárazföldi országként nagyon hazafias stratégiát képvisel – jelentette ki Szijjártó Péter thaiföldi hallgatók előtt. A külügyminiszteri tárcát vezető fideszes politikus többesszámban mondta, filozófiai mélységű gondolatát: „Hisszük, hogy nincs olyan háború a történelemben, amelyet a harctéren oldottak volna meg”

– Magyarország az egyetlen ország az Európai Unióban és a NATO-ban, amely nem szállított fegyvereket Ukrajnának, amely nem vett részt a háború finanszírozásában az EU-n belül – közölte büszkén Szijjártó Péter Thaiföldi Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott eladásában a Facebookon megosztott videója szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán megosztott másik videóban ugyancsak több mint érdekes állításokat tett: „Thaiföld kormánya a békepárti kormányok közé tartozik, még innen Thaiföldről is látszik, hogy az orosz-ukrán háborúnak nem a csataéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. Elmondtam a külügyminiszter-kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, és ennek a háború fanatizmusnak a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába. De mi magyarok ezt nem engedjük, mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen.” – Ráadásul egyértelmű, hogy ez a háború kinek a győzelmével fog végződni, ezért teljesen felesleges eurómilliárdokat ebben a háborúban elégetni – magyarázta Szijjártó Péter, egyértelműen Oroszországra utalva.