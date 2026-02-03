Szijjártó Péter Thaiföldön diákoknak magyarázta, hogy az európai mainstream egy nagyon agresszíven liberális irányzat

Jelenleg az európai mainstream egy nagyon agresszíven liberális irányzat, amely a nemzetiséget, a hagyományokat, a valláshoz való kötődést háttérbe szorítja, és alapvetően egy internacionalista, globalista liberális mainstream. Addig Magyarország pedig Európa szívében egyfajta szigetként, szárazföldi országként nagyon hazafias stratégiát képvisel – jelentette ki Szijjártó Péter thaiföldi hallgatók előtt. A külügyminiszteri tárcát vezető fideszes politikus többesszámban mondta, filozófiai mélységű gondolatát: „Hisszük, hogy nincs olyan háború a történelemben, amelyet a harctéren oldottak volna meg”
– Magyarország az egyetlen ország az Európai Unióban és a NATO-ban, amely nem szállított fegyvereket Ukrajnának, amely nem vett részt a háború finanszírozásában az EU-n belül – közölte büszkén Szijjártó Péter Thaiföldi Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott eladásában a Facebookon megosztott videója szerint.Szijjártó Péter a berendelt ukrán nagykövetnek: Nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozzanak a választásokba
A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán megosztott másik videóban ugyancsak több mint érdekes állításokat tett: „Thaiföld kormánya a békepárti kormányok közé tartozik, még innen Thaiföldről is látszik, hogy az orosz-ukrán háborúnak nem a csataéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. Elmondtam a külügyminiszter-kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, és ennek a háború fanatizmusnak a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába. De mi magyarok ezt nem engedjük, mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen.” – Ráadásul egyértelmű, hogy ez a háború kinek a győzelmével fog végződni, ezért teljesen felesleges eurómilliárdokat ebben a háborúban elégetni – magyarázta Szijjártó Péter, egyértelműen Oroszországra utalva.Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetetSzijjártó Péter megfenyegette az EU-tagországok nagyköveteit, kár, hogy a Beneš-dekrétumok ügyében elfelejtett ilyen kemény lenni