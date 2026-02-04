Lázár János kínjában azt állította, hogy a saját pénzéből fizeti a Lázárinfókat – Videó!

kampány;pénz;Lázár János;parlamenti választás;

2026-02-04 05:45:00 CET

A munkatársai pedig ingyen dolgoznak.

A közlekedési minisztertől azt szerettük volna megtudni, mennyibe kerül az adófizetőknek a hónapok óta tartó road show-ja, ki fizeti és miért kampányol állami pénzből , amikor nincs is kampányidőszak.

Fekete Norbert videója.