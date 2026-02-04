Lázár János kínjában azt állította, hogy a saját pénzéből fizeti a Lázárinfókat – Videó!

A közlekedési minisztertől azt szerettük volna megtudni, mennyibe kerül az adófizetőknek a hónapok óta tartó road show-ja, ki fizeti és miért kampányol állami pénzből , amikor nincs is kampányidőszak.
Fekete Norbert videója.
Lázár János
2026-02-04 05:45:00 CET
Miközben az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében tíz hónap után sincs gyanúsított, a honvédelmi tárcánál jó ötletnek tartják az efféle képzést.