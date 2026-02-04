10 év alatti kislányt fojtogatott és bántalmazott szexuálisan egy férfi a sárisápi temetőnél

18+;emberölés kísérlete;szexuális erőszak;gyermekbántalmazás;Sárisáp;

2026-02-04 11:18:00 CET

Az ügyészség többszörösen minősülő emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki fojtogatott és szexuálisan bántalmazott egy gyereket – áll az ügyészség szerdai közleményében.

A vádirat szerint a férfi 2025. február 26-án reggel, Sárisáp temetőjének közelében találkozott a 10. életévét be nem töltött sértettel. Az elkövető magával vitte a kislányt a közelben lévő kietlen területre, és ott – mivel a sértett ellenállt – fojtogatni kezdte, majd szexuálisan bántalmazta. Ezután a férfi egy kötéllel fojtogatta a gyermeket, akinek ellenállása miatt a férfi felhagyott a cselekményével.

Az elkövető ezután a gyereket magával akarta vinni az otthonába, akkor azonban a kislány keresésére indulók észrevették őket, mire a férfi elmenekült. Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a letartóztatásban lévő férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őt minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől – írták.