Izrael ismét csapásokat mért a Gázai övezetre, 17-en meghaltak, többségében nők és gyerekek

Izrael;légicsapás;Gázai övezet;izraeli hadsereg;izraeli-palesztin konfliktus;

2026-02-04 12:18:00 CET

Az izraeli hadsereg indoklása szerint a csapásokat azért indították, mert előzőleg terroristák nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, súlyosan megsebesítve egy tartalékost.

Izrael ismét támadásokat intézett a Gázai övezet több pontja ellen szerdára virradóra. A gázai polgári védelem korábban még azt közölte, hogy a csapásokban tízen meghaltak, köztük három gyerek, 31-en pedig megsebesültek. Később azonban gázai egészségügyi források már arról számoltak be, hogy a halálos áldozatok száma 17-re emelkedett.

Az áldozatokról szóló tájékoztatást a gázavárosi es-Sifá, illetve el-Ahli kórház, valamint a Hán Júniszban található Nasszer kórház megerősítette. Gázai egészségügyi források emellett arról is tájékoztattak, hogy a halottak nagy része nő és gyerek.

Nem sokkal később kiadott közleményében az izraeli hadsereg is beszámolt a csapásokról, amelyeket állításuk szerint azért indítottak, mert terroristák nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző „sárga vonalnál”. A közleményben hozzátették, hogy a lövések – amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek – súlyosan megsebesítettek egy tartalékost.