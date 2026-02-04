Izrael ismét csapásokat mért a Gázai övezetre, 17-en meghaltak, többségében nők és gyerekek

Izrael ismét támadásokat intézett a Gázai övezet több pontja ellen szerdára virradóra. A gázai polgári védelem korábban még azt közölte, hogy a csapásokban tízen meghaltak, köztük három gyerek, 31-en pedig megsebesültek. Később azonban gázai egészségügyi források már arról számoltak be, hogy a halálos áldozatok száma 17-re emelkedett.
Az áldozatokról szóló tájékoztatást a gázavárosi es-Sifá, illetve el-Ahli kórház, valamint a Hán Júniszban található Nasszer kórház megerősítette. Gázai egészségügyi források emellett arról is tájékoztattak, hogy a halottak nagy része nő és gyerek.
Nem sokkal később kiadott közleményében az izraeli hadsereg is beszámolt a csapásokról, amelyeket állításuk szerint azért indítottak, mert terroristák nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző „sárga vonalnál". A közleményben hozzátették, hogy a lövések – amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek – súlyosan megsebesítettek egy tartalékost.