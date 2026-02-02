Izrael kitiltotta az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezetet a palesztin területekről

Izrael;Gázai övezet;Ciszjordánia;Orvosok Határok Nélkül;

2026-02-02 07:28:00 CET

Az indoklás szerint a szervezet nem adta át munkatársai névsorát, eltért a nyilvántartási eljárástól és megszegte nyilvános kötelezettségvállalását.

Izrael kitiltotta a palesztin területekről – a Gázai övezetből és Ciszjordániából – az Orvosok Határok Nélkül (Médecins sans Frontieres, MSF) nemzetközi emberi jogi szervezetet – jelentette a diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelem minisztériuma vasárnap.

Az Amiháj Sikli vezette minisztérium indoklása szerint az MSF nem adta át munkatársai névsorát, eltért a szervezetek nyilvántartási eljárásától és megszegte nyilvános kötelezettségvállalását.

Izraelben a minisztérium vezette tárcaközi munkacsoport felel a Ciszjordániában és a Gázai övezetben működő nemzetközi szervezetek nyilvántartásáért és felügyeletéért. A minisztérium álláspontja szerint a nyilvántartási eljárás célja a legitim humanitárius tevékenység lehetővé tétele, miközben megakadályozza a humanitárius fedőtevékenység ellenséges célokra és terrorista tevékenységre való felhasználását. Az MSF nem adta át helyi alkalmazottainak névsorát, noha ezt minden humanitárius szervezet számára előírják.

A minisztérium közleménye szerint az MSF kezdetben elzárkózott az együttműködéstől a nyilvántartási követelményekben, majd 2026 januárjában vállalta, hogy átadja munkatársai névsorát. Később azt is közölte, hogy a listákat 2026. január 27-én nyújtja be. Ezek a névsorok nem kerülnek nyilvánosságra, kizárólag belső felhasználásra készülnek.

A szervezet nem adta át a listákat, és január 30-án korábbi nyilatkozataival ellentétben bejelentette, hogy egyáltalán nem fog megfelelni az előírásnak. Ezért a minisztérium által vezetett munkabizottság úgy határozott, hogy a rendelkezéseinek megfelelően az MSF beszünteti tevékenységét és kivonul a Gázai övezetből, valamint Ciszjordániából február 28-ig. Ezzel párhuzamosan megkezdik a felkészülést alternatív egészségügyi ellátás biztosítására, hogy az övezet lakossága az MSF távozása után is hozzájusson a humanitárius segítséghez.

– Tudomásunk van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek, ezért titkolja alkalmazottai listáját. A szervezet a Hamász egészségügyi minisztériumával összehangoltan működik, és nem véletlenül: nyilatkozatai időben egybeestek a Gázai övezetből származó hasonló kijelentésekkel – mondta Amiháj Sikli.