Van képletük hozzá

energia;Orbán Viktor;orosz gáz;orosz olaj;Orbán-Putyin;

2026-02-05 06:00:00 CET

Kapitány István, a Tisza energiaszakértője nem szíveli, ha valaki – esetünkben az Orbán-kormány - minden gondért-bajért a külső körülményeket okolja. Jelentem, az öregfiúk ennél sokkal előrébb tartanak. A kormánypropaganda ma már rendszeresen saját hatáskörükbe tartozó döntéseket állít be külső fenyegetésként.

Minden közepesen képzett bölcsis kívülről fújja például, hogy az orosz energiabeszerzés tilalma megháromszorozná („kétszerezné-háromszorozná-négyszerezné”) a rezsit. Ez a méltatlan támadásoktól cserzett arccal eddig uszkve tizenötezerhatszázhetvenhétszer-nyolcszor előadott fideszes kinyilatkoztatás minden ízében hazug. Egy: a lakossági díjakról a kormány dönt, nem más és pont. Ezt magától Orbán Viktortól tudjuk. Kettő: az orosz gáz a kormányhazugságok ellenére a tőzsdét követi. (Leginkább felülről, tehát kevéssé baráti.) Három: a kormány a tőzsdét követő orosz gázár kifizetése végett a kereskedő – az állami MVM – töredéknyi rezsicsökkentett bevételeit a költségvetésből pótolja ki. Ennek mértékéről szintén a kabinet dönt és senki más.

Bár sűrűn hivatkozott „számításait”, miszerint az orosz energia kiváltása a rezsitámogatást „fenntarthatatlanná” tenné, a lakossági energiadíjakat „három és félszeresükre”, az üzemanyagtarifákat pedig ezer forint fölé lőné, a Századvég a szakmai támadásoktól is megvédte, vizsgálatuk „bemenő adatait” holdudvaron kívülről szélsőségesen túlzónak ítélik. Utóbbiak szerint józan alapon egy átszerződés a kereskedő kiadásain és így az alacsony rezsit fenntartó állami támogatáson is legfeljebb néhány százalékot dobna. Ez az eltérés nem érné el az orosz gázárunk 2022-es harmincszorozódását fedező, a kormány által 2023-ban szó nélkül kicsengetett 2 ezermilliárdos állami rezsitámogatás tervezési hibáját sem. Persze az állami kereskedő vehet nagyon drágán is gázt, de ez megint nem más pancsersége lenne. Orbán Viktor országában tehát a rezsitámogatás kizárólag akkor válik fenntarthatatlanná, ha azt Orbán Viktor nem akarja fenntartani, pont.

Azt pedig az olaj- és üzemanyagárak összefüggéseinek különösebb boncolgatása nélkül is mindenki látja, hogy a magyar benzinen-dízelen egy fillér rezsicsökkentés sincs. A nyugati olaj talmi gőzétől elbódult csehek meg bolgárok legalábbis olcsóbban tankolnak. Onnantól pedig az a fideszes alaptézis, miszerint az orosz olaj kiváltása fenntarthatatlanná tenné a rezsicsökkentést, maga a blődli. Ja és a Gyurcsány-időkben naponta jövedékiadó-csökkentésért toporzékoló fideszes élcsapat a jövedéki adót is évek óta emeli. Persze Brüsszelre mutogatva, de hát ez sem igaz: ilyet Brüsszel nem kér, ez is egy nyilvánvaló hazugság és pont.

Amit persze ők is egész pontosan tudnak.

Mert ezekről nem Brüsszel, nem Zelenszkij, nem a BlackRock és nem is a Tisza, hanem bizony az Orbán-kormány – azon belüli is Orbán Viktor személyesen – dönt. Maga az Orbán-kormány fenyegeti a magyar népet arra az esetre, ha áprilisban netán merészelnének nem rájuk szavazni.

A helyzet minden téren cseréért kiált.