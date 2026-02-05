A király óhaja

Orbán-kormány;Budapest;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-05 06:00:00 CET

Az már erősen a végjáték, ha egy kormány rendeletben kimondja, hogy a jog nem irányadó többé, leállít pereket és visszamenőlegesen is jóváhagy inkasszót. Mindezt egy háborúra hivatkozva, ami nem itt zajlik és semmi köze a perek tárgyához. Nyílt beismerése a vereségnek. Nem is egynek.

A kormány valótlant állít. A szolidaritási hozzájárulás ügye megjárt minden jogi fórumot. A 2023-as évekre vonatkozó eljárásban a Fővárosi Törvényszék tavaly januárban jogerős ítéletet hozott: az Orbán-kormány jogellenesen inkasszálta a milliárdokat, vissza kell fizetnie. A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat a kincstár ellenében. Az Alkotmánybíróság pedig kimondta, hogy tisztességes eljárás kell. A kormány szerint nem kell.

Minek is. Hol van ott jogállam, ahol egy miniszter előre bemondja az inkasszót, ahol a törvényességért felelős főispán a kormány politikai megbízottjaként jár el? Ahol ki lehet mondani, hogy az állam ellen nincs jogvédelem. Eddig se volt, elvették a nyugdíj-megtakarításainkat, kiárusították a legértékesebb állami ingatlanokat, cégeket, szabadon adják egymás között a még parkokat is. Építéshatósági ügyekben már eddig se számított a jog, a hatóságok a kormány rendelésére adják ki az engedélyeket. A kormány rendelésére indul adóellenőrzés, lehetetlenítenek el egyházat, önkormányzatot, citálják bíróság elé Iványi Gábort és tiltják be a Pride-ot.

S mégis több százezren vonultak az utcán szivárvány színű zászlókkal, Karácsonyt kitüntetik, a főpolgármester bemutathat: nem sikerült bedönteni Budapestet. A felcsúti királyt megalázták. S ez nem maradhat büntetlenül. Meg nem botozhatják nyilvánosan Karácsonyt, hoznak hát egy rendeletet. Arról, hogy nincs törvény többé. Mindent lehet. S ha ez így van, akkor áprilisban is így lesz. Addig mellékszálként leállhat Budapest. De ez eddig se történt meg – gondolják –, ügyesek ezek a városházi fiúk, megoldják majd most is. Utána meg … Jöhet a törvény nélküli rend. A király óhaja szerint.