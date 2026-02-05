kormányinfó;

Kitiltottak Magyarországról három ukrán katonai vezetőt, aki felelős a kényszersorozásért

Meghallgattak egy tájékoztatást a kárpátaljai sorozással kapcsolatban – kezdte Gulyás Gergely a bejelentéseket. Folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján – hangsúlyozta –, most egy szívbeteg, többször a sorozóbizottságok által is alkalmatlannak minősített ember lett áldozat. Az Orbán-kormány felhívja a az ukrán hatóságokat, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntöttek, akik felelősek a kényszersorozásért. A schengeni övezetből való kitiltást is elrendelték.

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.