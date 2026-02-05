Medián: Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki tisztségre Orbán Viktornál

Fidesz;miniszterelnök;felmérés;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;Medián;alkalmasság;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-05 08:17:00 CET

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.

Magyar Péterről a szavazókorú népesség 54 százaléka, míg Orbán Viktorról 46 százalék gondolja, hogy alkalmas a miniszterelnöki posztra. A hivatalban lévő miniszterelnök esetében azonban közel kétszer annyian vannak, akik „teljesen” alkalmasnak tartják őt (31 százalék), mint amennyien a Tisza Párt elnökét (16 százalék), az utóbbit a relatív többség (38 százalék) „inkább” alkalmasnak tartja – derül ki a Medián januári felmérésből, amelyet a HVG megbízásából készített.

A közvélemény-kutatást január 7-e és 13-a között, 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével készült. A lap emlékeztet: az előző, novemberi felmérésben még fej fej mellett állt a két miniszterelnök-jelölt – mindkettőjüket 48 százalék tartotta alkalmasnak –, de a kormányfő esetében ekkor is jelentősen többen voltak az alkalmasságában teljesen megbízók.

A miniszterelnöki alkalmasság megítélésében nagy szerepe van a pártpreferenciáknak. Mind a tiszások, mind a fideszesek közel 100 százaléka alkalmasnak tartja a saját miniszterelnök-jelöltjét, és elhanyagolható mértékben a másik pártét, azonban a Fidesz szavazóinak sokkal nagyobb része bízik „teljes mértékben” Orbán Viktor rátermettségében. A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére – ebben novemberhez képest 5 százalékot még javított is a pártelnök –, míg a tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.

Noha november óta 10 százalékponttal kevesebben lettek azok a Tisza-szavazók, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert, a kisebb pártok szimpatizánsai és a pártnélküliek körében sokat javult az ellenzéki politikus megítélése. Míg korábban ebben a körben Orbánt 51, Magyart 31 százalék tartotta alkalmasnak az ország vezetésére, addig januárban a jelenlegi miniszterelnök már csak 44-42-re, 2 százalékponttal vezet a kihívójával szemben azoknak a körében, akik sem a Fidesz, sem a Tisza iránt nem elkötelezettek.