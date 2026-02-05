Még az idén emelik a rendvédelmi dolgozók fizetését

kormányinfó;

2026-02-05 10:23:00 CET

Elsőként az MTVA kapott szót. Többször elhangzott az Orbán-kormány részéről, hogy a rendvédelmi dolgozóknak hathavi fegyverpénzt adnak, és a köztisztviselőket egymilliós lakáshitellel is segítik. A rendvédelmi igazgatási dolgozók bérét mikor emelik? – hangzott el a kérdés.

Gyulás Gergely azzal kezdte, hogy az egymillió forintos otthonteremtési támogatás minden állami alkalmazottat megillet. A bérekről szólva elmondta, fontos az, hogy azok is kaphassanak fizetésemelést, akik együtt dolgoznak a fegyveres erőkkel, a belügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is jelezte az ezzel kapcsolatos igényeket, egy előterjesztést készítenek. Nem fegyverpénzről van szó, de egy fizetésemelés még az idei évben tavasszal, mind a honvédelmi alkalmazottaknál, mind a rendőrségi alkalmazottaknál meg fog valósulni – mondta a kancelláriaminiszter.