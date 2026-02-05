Gulyás Gergely szerint lehet, hogy a Medián kutatása a Tisza Pártban készült, Lázár-ügy pedig nincs

A Medián kutatása szerint többen tartják alkalmasnak Magyar Pétert miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. Gulyás Gergely szerint „lehet, hogy a Medián kutatása a Tisza Pártban készült”, vágyvezéreltnek, a politikai propaganda részének tartja. „Nincs ilyen ügy” – mondta Gulyás Gergely, amikor arról kérdezett az MTVA, lezártnak tekinti-e a kormány Lázár János cigányozását.

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.