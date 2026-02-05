Gulyás Gergely szerint lehet, hogy a Medián kutatása a Tisza Pártban készült, Lázár-ügy pedig nincs

A Medián kutatása szerint többen tartják alkalmasnak Magyar Pétert miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. Gulyás Gergely szerint „lehet, hogy a Medián kutatása a Tisza Pártban készült”, vágyvezéreltnek, a politikai propaganda részének tartja. „Nincs ilyen ügy” – mondta Gulyás Gergely, amikor arról kérdezett az MTVA, lezártnak tekinti-e a kormány Lázár János cigányozását.Medián: Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki tisztségre Orbán Viktornál„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romák