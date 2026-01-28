„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romák

választás;Fidesz;roma;Lázár János;migránsok;takarítás;vonatok;CiKöSz;

2026-01-28 05:50:00 CET

Falvaktól a városokig, közmunkásoktól a diplomásokig: sokfelé eljutott Lázár János botrányos kijelentésének híre.

Lázár János „migránsok” helyett a „belső tartaléknak” minősített cigányságot mozgósítaná, hogy a „szaros mosdókat” takarítsa a vonatokon. Roma nemzetiségi önkormányzati elnököket, képviselőket, civil szervezeti vezetőket kérdeztünk arról, hogy a településükön milyen visszhangja volt a kijelentésnek, egyáltalán értesültek-e róla.

Bár akadtak, akik nem szerettek volna nyilatkozni, a hír mindenkihez eljutott. „Nyilván nem úgy gondolta a miniszter úr, nem megfelelően fogalmazott” – mentegette Lázár Jánost egy kis baranyai falu roma önkormányzati elnöke. A lapunk által véletlenszerűen megkeresett helyi roma politikusok közül ő volt az egyedüli, aki védelmébe vette a minisztert. „Kiragadtak egy mondatot a beszédéből” – ismételte meg azt az érvet, amivel a fővárosban Radics Béla, a Fidesz roma parlamenti képviselőjelöltje próbálta bagatellizálni az ügyet.

Hosszú János dunaújvárosi roma elnök ezzel szemben arról számolt be, hogy Lázár János megbotránkoztatást váltott ki a cigányság körében, vállalhatatlannak tartják a szavait. „Nem ez az első, de nem is a második sértő kijelentése” – közölte. Freudi elszólásra gyanakszik, ami arról tanúskodik, hogyan is gondolkodik valójában a miniszter a cigányokról.

- Legyen ez az ő szegénységi bizonyítványa – folytatta Hosszú János, aki szerint Lázár a saját politikai közösségének, a Fidesznek is sokat ártott. Ez pedig legyen a Fidesz problémája.

„Nem hiszem, hogy ilyen embernek helye lenne a közéletben”

– hangsúlyozta. Hosszú János már csak azért sem érti a történteket, mert a miniszter azokról a romákról beszélt „degradáló, alantas” módon, akiktől közben azt reméli, hogy szavazataikkal hatalomban tartják a Fideszt.

„Óriási felháborodást keltett Lázár János kijelentése, mindannyiunknak rosszul esett” – mondta lapunknak Jakab István, a ceglédi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, az országos roma önkormányzat képviselője, nem mellesleg a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) Pest megyei főkoordinátora. Rögtön hozzátette: Lázárnak voltak már hasonló megnyilvánulásai, „nem miatta szimpatizálunk a Fidesszel, hanem a Fidesz értékrendje miatt”. A kormány értékei között egyebek között a migráció elleni fellépést említette.

- Lehet, hogy Lázár Jánosnak politikai nyomásra kellett bocsánatot kérni, de nagyon helyes, hogy megtette – rögzítette Jakab István. A maga részéről elfogadta a bocsánatkérést, más romák azonban – úgy tapasztalja nemcsak a városban, hanem az országot járva is – egyelőre nem hajlandók erre.

Az a jó, hogy mindez több hónappal a parlamenti választás előtt történt, így „lesz idő helyretenni a dolgot”

– állapította meg.

Az egyik nyírségi kisváros roma civil szervezetének vezetője keserű nevetéssel reagált, amikor arról kérdeztük, hallott-e Lázár János ominózus fejtegetéséről: „szerintem nincs olyan település az országban, ahova nem jutott el a híre annak, hogy mit mondott”. Nagyon negatív hatása volt a kijelentésének, mindenki zokon vette. Minden egyes szava sértő volt. Ez megmagyarázhatatlan – érzékeltette, milyen utóélete van az általa máskülönben „értelmes embernek” tartott miniszter kinyilatkoztatásának.

A civil szervezeti vezető diplomásként ugyanúgy megdöbbent, ahogyan a nyolc általánossal sem rendelkező közmunkások, vagy éppen azok a romák, akik jelenleg is takarítóként dolgoznak. Kérdésünkre elképzelhetőnek nevezte, hogy Lázár János miatt cigány választókat fog veszíteni a Fidesz. A kisvárosban legalábbis többektől hallotta, hogy „ezek után nem szavazunk a Fideszre”.