kormányinfó;

2026-02-05 10:48:00 CET

A HírTV kérdésére Gulyás arról kezdett beszélni, hogy a Tisza Párt kamuprogramokat fog nyilvánosságra hozni „a szemfényvesztés kedvéért”, de a valós az a „Brüsszellel kitárgyalt, adóemeléseket tartalmazó, Ukrajna finanszírozását biztosító” program lesz. – Ukrajna támogatása a Tisza Párt programjának része – ismételte meg a kormány által hangoztatott vádat a miniszter. Az árrésstopra visszatérve azt mondta, abban semmilyen meglepetés nincs, hogy a multik különadóit a Tisza megszüntetné. – Az az ígérgetés, hogy a baloldal mostantól majd a Fidesz politikáját valósítja meg, illúzió – fogalmazott Gulyás Gergely, akinek erről a 2002-es választási kampány jutott az eszébe. Hozzátette, napokon belül, azonnali hatállyal lép életbe az ukránok kiutasítása.

Ilaria Salis ügyével kapcsolatban azt mondta: – Ide jöttek ide, válogatás nélkül ártatlan embereket botokkal és viperákkal vertek a Széll Kálmán téren, és akkor arról vitatkozunk, hogy egy ilyen figurának ez elítélése helyes vagy nem”. Szerinte le kell folytatni ellene a büntetőeljárást, ő a jelenleginél súlyosabb büntetést kérne rá.