Miért titok, hogy hol kampányol Orbán Viktor?

Az ATV tette fel ezt a kérdést, Gulyás Gergely válasza szerint van, amit nyilvánosságra hoznak, van amit nem, erről a miniszterelnök kampánystábja dönt.

A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint azonban a regnáló kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére, és ebben a kormánypártiak körében még javult is a megítélése az elmúlt hónapokban. A tiszásoknak csak 34 százaléka gondolja ugyanezt Magyar Péterről.