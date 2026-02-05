A Tisza Párt csak egy-egy ügyben „énekel ki” a néppárti kórusból

kormányinfó;

2026-02-05 11:24:00 CET

A Magyar Nemzet arról kérdezett, hogy a Tiszából kiugrott Csercsa Balázs úgy vélekedett, a Tisza Párt most még kibeszélhet az Európai Néppártból, azonban hatalomra kerülve végre kellene hajtaniuk azokat a programelemeket, amiket elvárnak tőlük. Gulyás Gergely szerint már most is csak nagyon mérsékelten, egy-egy ügyben „énekelnek ki” a néppárti kórusból, amit eddig tettek, abból nyilvánvalóan következik, hogy a brüsszeli vonalat képviselik. Csercsa Balázs azt is állította, hogy létezik a Tisza konvergenciaprogramja, a miniszter szerint megállapodtak az EU-val arról, milyen politikát fognak folytatni, amint hatalomra kerülnek.