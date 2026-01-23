Fél évre eltiltotta a tiszás EP-képviselőket az Európai Néppárt, mert nem vettek részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán

Hat hónapra eltiltotta a Tisza Párt EP-képviselőit az Európai Néppárt (EPP), amiért nem vettek részt az Ursula von der Leyen végül simán elbukott bizalmatlansági indítván szavazásán – derül ki Magyar Péter péntek délutáni Facebook-posztjából. E szerint a hét tiszás EP-képviselő fél évig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben, jelentéstevői megbízást sem kaphatnak.Elbukott az Ursula von der Leyen ellen benyújtott negyedik bizalmatlansági indítvány is az Európai Parlamentben
Magyar Péter simán elismerte, hogy a távolmaradásnak belpolitikai okai voltak, azt fideszes vádat akarták demonstrálni, hogy a Tisza Pártnak az Európai Néppárt diktál. „A Tisza képviselői kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, ellentétben a Fidesz képviselőivel, akik sokszor harmadik ország érdekében járnak el. Milyen érdekes, hogy a fideszes képviselők soha nem kaptak 16 év alatt ilyen büntetést. Az ok egyszerű: ők mindent megszavaztak, amit az Európai Néppárt diktált nekik” – írta erről az ellenzéki párt vezetője, aki szerint tudomásul veszik a döntést.
Ami a bizalmatlansági indítványt illeti, azt eleve a Fidesz által alapított pártcsalád, a Patrióták Európáért (PfE) EP-frakciója nyújtotta be, a csütörtöki strasbourgi szavazáson 390 képviselő elutasította, 165-en támogatták, 10-en tartózkodtak. Hivatalosan az EU–Mercosur megállapodás miatt fordultak vele az Európai Bizottság ellen, de mivel ezt a szabadkereskedelmi szerződést az Európai Parlament elküldte felülvizsgálatra az Európai Unió Bírósága elé, egyszerűen okafogyottá vált.Leszavazta a Mercosur-megállapodást az Európai ParlamentAláírták az EU–Mercosur-egyezményt, létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége
A Tisza Párt több más EPP-tagpárttal együtt ellenzi az EU–Mercosur megállapodást. A néppárti szankció oka, hogy Ursula von der Leyen a német konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusaként az EPP jelöltje volt az Európai Bizottság élére.A Fidesz ráküldte az állítólagos gazdákat az éppen a gazdákért tüntető Magyar Péterre StrasbourgbanNagy győzelmet könyvelhet el az Európai Néppárt, Magyar Péter mégis szembemegy Ursula von der Leyennel