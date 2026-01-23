Fél évre eltiltotta a tiszás EP-képviselőket az Európai Néppárt, mert nem vettek részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán

Európai Parlament;eltiltás;Európai Néppárt;Tisza Párt;

2026-01-23 17:21:00 CET

Nem szólalhatnak fel az Európai Parlamentben, és nem lehetnek jelentéstevők sem.

Hat hónapra eltiltotta a Tisza Párt EP-képviselőit az Európai Néppárt (EPP), amiért nem vettek részt az Ursula von der Leyen végül simán elbukott bizalmatlansági indítván szavazásán – derül ki Magyar Péter péntek délutáni Facebook-posztjából. E szerint a hét tiszás EP-képviselő fél évig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben, jelentéstevői megbízást sem kaphatnak.

Magyar Péter simán elismerte, hogy a távolmaradásnak belpolitikai okai voltak, azt fideszes vádat akarták demonstrálni, hogy a Tisza Pártnak az Európai Néppárt diktál. „A Tisza képviselői kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, ellentétben a Fidesz képviselőivel, akik sokszor harmadik ország érdekében járnak el. Milyen érdekes, hogy a fideszes képviselők soha nem kaptak 16 év alatt ilyen büntetést. Az ok egyszerű: ők mindent megszavaztak, amit az Európai Néppárt diktált nekik” – írta erről az ellenzéki párt vezetője, aki szerint tudomásul veszik a döntést.

Ami a bizalmatlansági indítványt illeti, azt eleve a Fidesz által alapított pártcsalád, a Patrióták Európáért (PfE) EP-frakciója nyújtotta be, a csütörtöki strasbourgi szavazáson 390 képviselő elutasította, 165-en támogatták, 10-en tartózkodtak. Hivatalosan az EU–Mercosur megállapodás miatt fordultak vele az Európai Bizottság ellen, de mivel ezt a szabadkereskedelmi szerződést az Európai Parlament elküldte felülvizsgálatra az Európai Unió Bírósága elé, egyszerűen okafogyottá vált.

A Tisza Párt több más EPP-tagpárttal együtt ellenzi az EU–Mercosur megállapodást. A néppárti szankció oka, hogy Ursula von der Leyen a német konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusaként az EPP jelöltje volt az Európai Bizottság élére.